Die Arbeitslosigkeit in der Steiermark sinkt auch im September stark. Die Anzahl der offenen Stellen steigt im Jahresabstand indes um fast 50 Prozent.

Die Arbeitslosenzahlen in der Steiermark sinken weiter © KlZ/Hoffmann

Die Anzahl der Arbeitslosen in der Steiermark sinkt weiter deutlich. Im September etwa waren (exklusive Schulungsteilnehmer) 29.693 Personen arbeitslos gemeldet - also ein Rückgang von 4088 Personen (-12,1 Prozent) gegenüber dem Vorjahresmonat. Österreichweit sinkt die Arbeitslosigkeit damit nur in Tirol schneller (-16 Prozent).

Dazu kommen in der Steiermark 7811 Schulungsteilnehmer – insgesamt waren also Ende September 37.504 Personen ohne Job (-10,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag bei 5,2 Prozent (-0,9 Prozentpunkte).

Der deutliche Rückgang der Arbeitslosigkeit zog sich dabei durch fast alle Bevölkerungsgruppen, Branchen und Bezirke. Wenngleich es Menschen, die älter als 50 Jahre sind, nach wie vor schwerer haben, wieder einen Job zu finden (-8,6 Prozent). Regionaler Spitzenreiter war abermals Voitsberg mit einem Minus von 21 Prozent.

Deutlich mehr Beschäftigte

Die Beschäftigung steigt indes weiter kräftig an, mit 537.000 Personen fiel sie im Vergleich zum Vorjahr um 16.000 Personen höher aus (+3,1 Prozent). Auch die Nachfrage nach neuem Personal bleibt hoch: Ende September waren 12.148 offene Stellen gemeldet, 3944 mehr als vor einem Jahr (+48,1 Prozent). Dazu kommen 1007 offene Lehrstellen.

"Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Tätigkeit bleibt die überregionale Vermittlung von Arbeitssuchenden. Daher veranstalten wir am 29. Oktober gemeinsam mit der Wirtschaftskammer eine große Jobmesse für den steirischen Wintertourismus", betont AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe.