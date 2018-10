Facebook

Symbolbild © (c) Getty Images (Nick Brundle Photography)

Am Montag, dem 1. Oktober, tritt die Strompreiszonentrennung zwischen Deutschland und Österreich in Kraft. Bei der ersten Auktion für die eigene österreichische Preiszone auf dem Spotmarkt der EPEX in Paris heute, Sonntag, lagen die Preise im Durchschnitt in Österreich um 1,94 Euro bzw. 3,2 Prozent über den Preisen in Deutschland, so die Energieagentur in einer Aussendung.

Bisher wurde Strom in Deutschland und Österreich auf einem gemeinsamen Markt uneingeschränkt gehandelt. Dadurch gab es zwischen den beiden Ländern keine Unterschiede bei den Großhandelspreisen für Strom.

Entwicklung unklar

Die Marktsignale für den neuen österreichischen Markt seien derzeit sehr unterschiedlich und ließen noch keine seriöse Einschätzung zu. Generell werde erwartet, dass durch die Preiszonentrennung die österreichischen Preise durchschnittlich über jenen von Deutschland liegen. Wie genau sich die Preisunterschiede entwickeln werden, ist jedoch derzeit noch nicht klar.

Für einen typischen Haushalt werde sich die Auswirkung der Strompreiszonentrennung aufgrund der geringen Verbrauchsmengen über das Jahr gesehen voraussichtlich in einem sehr moderaten Rahmen bewegen, weil auf der Stromrechnung eines Haushaltes das Produkt Strom lediglich etwa ein Drittel des Gesamtpreises ausmacht. Das zweite Drittel deckt die Netzkosten ab, das dritte Drittel entfällt auf Steuern und Abgaben.

Strompreiszone Seit 2002 konnte Strom ohne Aufpreis zwischen Deutschland und Österreich gehandelt werden. Die Leitungskapazität beträgt rund zehn Gigawatt. Deutschland produziert vor allem im Norden günstigen Ökostrom mittels Windkraft, der sich sehr gut in den Speicherkraftwerken der Alpen speichern lässt. Auch die großen Stromverbraucher, die Industriebetrieb, finden sich meist im Süden des Lands. Allerdings fehlt die Leitungskapazität, weshalb der Strom den Umweg über Polen und Tschechien gehen muss. Das sorgt für Mehrkosten in den Ländern, da diese die Netze stabil halten müssen. Daher haben die beiden Staaten bei der EU die Auflösung der Strompreiszone durchgesetzt. Der Import von Strom aus Deutschland nach Österreich ist auf 4,9 Gigawatt Leitungskapazität begrenzt. Die Folge: Österreich zahlt nun eine Art "Versandgebühr" für deutschen Strom.