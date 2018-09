Facebook

Monika Pöllabauer, David Andrawes, Markus Pelzl, Patrick Reitbauer, Marc Berndorfer, Maria Jöbstl und Michaela Dužić © Neuper

Einen riesigen Erfolg konnten Österreichs Teilnehmer bei den Berufseuropameisterschaften EuroSkills in Budapest feiern: Bei der großen Schlussfeier gingen insgesamt 21 Medaillen - davon vier in Gold, 14 in Silber und drei in Bronze - nach Österreich.

Und auch das weiß-grüne Handwerker-Herz schlägt höher: Denn der beste Jungmaler Europas kommt aus Birkfeld: Patrick Reitbauer konnte das Match gegen die besten Berufskollegen Europas für sich entscheiden und holte sich unter tosendem Jubel der österreichischen Fans die Goldene. In der Stunde des Triumphs an seiner Seite: Erfolgscoach Michael Tobisch aus Pöllau, der nun nach Sebastian Gruber (Weltmeister in Abu Dhabi 2017) und Lisa Janisch (Europameisterin 2016 in Göteborg) bereits den dritten "Schützling" in Folge ganz an die Spitze trainiert hat.

Patrick Reitbauer mit seinem Trainer Michael Tobisch Foto © Neuper

Es sollte an diesem Samstagabend nicht das einzige Edelmetall sein, das in die Steiermark geht: Die Restaurantfachfrau Monika Pöllabauer aus Gasen krönte ihre Leistung bei den dreitägigen Bewerben ebenso mit der Silbermedaille wie der Maurer Marc Berndorfer aus Feldbach, das steirische "Hightech-Duo" Markus Pelzl und David Andrawes ("Mobile Robotics") sowie die Grazer Speditionslogistikerin Michaela Dužić.

Umjubelt wurde auch Maria Jöbstl, die 19-Jährige aus Groß St. Florian konnte gemeinsam mit der Kärntnerin Bozena Turopoljac im Team die Bronzemedaille in der Disziplin "Modetechnologie" gewinnen.

EuroSkills 2018 in Budapest: Nachwuchs-Meister Seit Mittwoch gehen in Budapest auf der "HungExpo" die Berufs-Europameisterschaften EuroSkills über die Bühne. Auf 60.000 Quadratmetern matchen sich die 500 besten Jungfachkräfte Europas - aus 28 Ländern und in 39 Berufen - um Medaillen. Euroskills Rund 80.000 Besucher wurden an den drei Wettkampftagen gezählt. Euroskills Voller Einsatz bei der EM: Der Maurer Marc Berndorfer aus Feldbach. Marija Kanizaj Bozena Turopoljac aus Villach und Maria Jöbstl aus Groß St. Florian treten im Team im Bewerb "Modetechnologie" an. Die beiden haben sich rund ein halbes Jahr auf die EM vorbereitet. Zuvor kannten sich die beiden nicht. Turopoljac betont: "Es war Freundschaft auf den ersten Blick." (c) KANIZAJ Der Rummel bei den EuroSkills ist enorm, Maria Jöbstl sagt: "Das haben wir komplett ignoriert" uns spricht von "positiver Nervosität". Skillsaustria Der Maler Patrick Reitbauer aus Birkfeld arbeitet an der ungarischen Königskrone. (c) KANIZAJ Reitbauer hat mehr als 800 Stunden für die EuroSkills trainiert. Euroskills Nach Abschluss des dreitägigen Wettbewerbs werden Reitbauer und sein Trainer Michael Tobisch (links im Bild), der 2007 in Japan einst selbst Maler-Weltmeister wurde, von den Zuschauern frenetisch gefeiert (hier im Bild mit dem französischen Teilnehmer und Trainer). Euroskills Konzentration und Präzision: Bautischler Alexander Haidinger aus Ottendorf. (c) KANIZAJ Vertieft in sein Werkstück: Haidinger arbeitet bei der "Cserni Wohnen GmbH" in Fehring. Sillsaustria Monika Pöllabauer aus Gasen: Die 22-jährige Restaurantfachfrau kennt sich mit internationalen Wettbewerben bereits aus und hat bei der WM in Abu Dhabi Bronze geholt. Euroskills Das Hightech-Duo David Andrawes und Markus Pelzl hat Österreich in der Disziplin "Mobile Robotics" vertreten. Skillsaustria Markus Pelzl und David Andrawes haben die HTL Bulme in Graz-Gösting absolviert. (c) Jorj Konstantinov Markus Pelzl und David Andrawes (c) Jorj Konstantinov Michaela Dužić ist in der noch relativ jungen Disziplin der Speditionslogistiker an den Start gegangen. Euroskills Voll in seinem Element: Der Spengler Mark Krause aus Kapfenberg. Skillsaustria Krause arbeitet in Kapfenberg für die Sajowitz KG Der Maurer Marc Berndorfer aus Feldbach Präzisionsarbeit in Budapest: Berndorfer arbeitet für die "Karl Puchleitner Baugesellschaft" in Feldbach. Florale Eleganz: Die Grazer Floristin Melanie Krenn (Floristik Obendrauf). Euroskills Lukas Hofer, Stuckateur und Trockenausbau, hat bei der Berufs-WM in Abu Dhabi im Vorjahr ebenfalls bereits internationale Erfahrung gesammelt. Jetzt zeigt er sein Können auf europäischer Bühne in Budapest. 1/27

Das Team Austria ist damit die zweiterfolgreichste Nation, sprich Vize-Europameister, hinter Russland und beste EU-Nation. Insgesamt gingen bei den EuroSkills in Budapest 43 junge österreichische Fachkräfte in 36 Berufen an den Start. Insgesamt kämpften mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 28 Ländern um die begehrten EM-Titel.

Die Erfolge im Überblick Die Goldmedaillen gingen an Klaus Lehmerhofer aus Gföhl im Bewerb KFZ-Technik (BMW Auer/Krems an der Donau), Sebastian Frantes aus Gmünd und Markus Haslinger aus Waldenstein im Beruf Betonbau (Leyrer+Graf Baugesellschaft m.b.H/Gmünd), den Maler Patrick Reitbauer aus Birkfeld (Malermeister Friesenbichler KG/Birkfeld) und Florian Schwarzenauer aus Hart im Zillertal im Bewerb Sanitär- und Heizungstechnik (DBM Installationstechnik GmbH/Strass im Zillertal). Silber sicherten sich Bodenleger Benjamin Schindelars aus Rabenstein (Boden Schindelars/Rabenstein), Schwerfahrzeugtechniker Manuel Fahrnecker aus Kuffern (Pamberger Landmaschinentechnik GmbH/Obritzberg), die beiden Netzwerktechniker Patrick Taibel und Lukas Vavra aus Tulln bzw. Kapellerfeld (Absolventen HTL Wien 3 Rennweg), Möbeltischler Christian Buchegger aus Vorchdorf (SFK Tischler GmbH/Kirchham), Markus Pelzl und David Andrawes aus Raaba-Grambach bzw. Graz im Bewerb Mobile Robotics (Absolventen HTL Bulme Graz), Speditionslogistikerin Michaela Duzic aus Graz (Kühne + Nagel Ges.m.b.H./Werndorf), Maurer Marc Berndorfer aus Feldbach (Karl Puchleitner Baugesellschaft m.b.H/Feldbach), Monika Pöllabauer aus Gasen im Beruf Restaurantservice (Landgasthof Willingshofer/Gasen), Steinmetz Robert Moser aus Seekirchen (Steinmetzmeister Moser/Seekirchen), Chemie-Labortechnikerin Katharina Rübsamen aus Ramsau (Sandoz GmbH/Kundl), Andreas Hauser aus Fügenberg im Bewerb CNC-Fräsen (GE Jenbacher GmbH & Co OG/Jenbach), Florian Gattermair aus Zirl im Beruf Grafik Design (Absolvent HTL Bau und Design/Innsbruck), Koch Michael Ploner aus Nauders (Hotel Central/Nauders) und Anlagenelektriker Max Meusburger aus Lochau (Julius Blum GmbH/Höchst). Bronze holten Bäckerin Julia Rumetshofer aus Mönchdorf (Bio Bäckerei Stöcher/Bad Zell), David Feitzinger und Lukas Gsenger aus Salzburg bzw. Scheffau im Bewerb Entrepreneurship (HAK 1 Salzburg) sowie Maria Jöbstl aus Groß St. Florian und Bozena Turopoljac aus Villach (Absolventin Modeschule Graz/Atelier Haberl, Klagenfurt).

