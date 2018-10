Facebook

Erneut wurden Nutzerdaten von Facebook gestohlen © AP

Seit dem Bekanntwerden des Datendiebstahls durch die Analysefirma Cambridge Analytica betont Facebook stetig, dass die Daten der Nutzer bei dem Konzern sicher seien. Doch ein erneuter Angriff zeigt, dass von Sicherheit nicht gesprochen werden kann.

Durch eine Sicherheitslücke in der Funktion "Aus Sicht anderer Nutzer betrachten" konnten Angreifer auf die Konten von 50 Millionen Nutzern zugreifen. Die Funktion wurde deaktiviert. Facebook ergriff nach eigener Aussage eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme: Weitere 40 Millionen Nutzer müssen sich neu anmelden, weil sie besagte Funktion nutzten.

Doch auch Sie als Nutzer können jetzt aktiv werden und ihre Accounts besser vor Angreifern schützen - mit diesen drei Einstellungen:

Login-Überprüfung

Als Erstes sollten Sie kontrollieren, mit welchen Geräten ein Login in Ihren Account stattgefunden hat. Die Funktion finden Sie bei den Einstellungen unter Sicherheit und Login. Dort gibt es eine Liste von Geräten, mit denen man angemeldet ist. Wenn man diese ausklappt, sieht man mit welchen Geräten man wo auf Facebook angemeldet war. Sie sollten dabei vor allem auf die Geräte achten. Wenn ihnen eines unbekannt vorkommt, ist das ein Alarmsignal. Sollten Sie der Facebook-App den Zugriff auf den Standort verweigert haben (empfehlenswert) stimmt die Standortangabe meist nicht, da der Einwahlknoten angezeigt wird.

Passwort ändern

Diese Tipp gilt für alles, was Sie im Internet machen: Wechseln Sie regelmäßig das Passwort. Versuchen Sie dabei möglichst komplexe Phrasen zu erschaffen. Nehmen Sie Abstand von Geburtstagen, Hochzeitstagen, Jubiläen oder 123456. Verwenden Sie nach Möglichkeit auch Sonderzeichen. Natürlich gilt: eine Anwendung, ein Passwort. Idealerweise können Sie sich alle Passwörter im Kopf merken. Das gelingt nicht jedem. Helfen kann man sich mit gesicherten Apps, in welchen die Passwörter gespeichert sind oder einem Notizbuch. Aber Achtung: Hat jemand das Masterpasswort für die App oder bekommt das Notizbuch in die Finger, hat derjenige auch alle Passwörter.

Zweistufige Authentifizierung

Viele Anwendungen bieten eine Art doppeltes Login an, wie man es auch vom E-Banking kennt, so auch Facebook. Bei den Einstellungen unter Sicherheit und Login kann man diese Funktion aktivieren. Bei jeder neuen Anmeldung auf einem Computer oder Telefon, das Facebook nicht kennt muss man neben dem Passwort auch einen Code eingeben, der via SMS zugesendet wird.

Haben Sie noch das Gefühl, dass Ihre Daten sicher sind? Schon wieder gibt es Sicherheitsprobleme bei Facebook. Offenbar ist es Hackern gelungen, auf die persönlichen Daten von 50 Millionen Nutzern zuzugreifen.

