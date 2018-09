Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einer von elf Steirern bei der EM: Maler Patrick Reitbauer aus Birkfeld hat die ungarische Königskrone in Arbeit © (c) Kanizaj | 2018

Das nennt man „Serviettenbrechen“, erklärt Klaus Friedl. Der Blick des steirischen Gastronomieobmanns ist auf zehn Servietten gerichtet, die von Monika Pöllabauer gerade zu Kunstwerken gefaltet werden. In seinem Blick mengen sich Stolz und Freude, „Monika ist eine der Besten, die wir in ganz Österreich haben“, so Friedl. Die junge Restaurantfachfrau aus Gasen zählt auch international zur Spitze, sonst würde sie ihre Fertigkeiten nicht bei der Berufs-EM hier in Budapest unter Beweis stellen. Das gilt heuer auch für zehn weitere Steirer im insgesamt 43-köpfigen österreichischen Teilnehmerfeld.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.