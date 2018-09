Am 27. September findet im Haus der Industrie in Wien zum zweiten Mal die Digitalisierungskonferenz Darwin's Circle statt. Mehr als 50 Experten aus den USA, Asien und Europa werden zum Thema Digitalisierung und Technik der Zukunft sprechen.

Cybersecurity ist eines der dominanten Themen heute bei Darwin's Circle in Wien © Fotolia

Im Fokus der Digitalisierungskonferenz Darwin's Circle stehen Themen wie Cybersecurity, Zukunft der Arbeit, digitale Sprachassistenz und die Blockchain-Technologie. Die mehr als 50 internationalen Referenten kommen aus den USA, Asien und Europa.

"Neben Google, Amazon und Facebook werden auch Vertreter aus der Wissenschaft wie Carl Benedict Frey von der Oxford University und der NASA-Datenchef David Meza vertreten sein", so Niko Pelinka, Mitgründer von Darwin's Circle, am Dienstag in einer Pressekonferenz. Er verweist auch auf Vorträge von Wirecard-CEO Markus Braun oder Alexa-Entwickler Navid Hadzaad, der zur Sprachsteuerung von Computern sprechen wird. Die 350 Plätze seien bereits vergeben, so Pelinka. Die gesamte Veranstaltung könne aber von zu Hause im Livestream verfolgt werden.