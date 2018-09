Facebook

© Skillsaustria/(c) Rudolf Laresser

Monika Pöllabauer kennt das Gefühl des Triumphs. Vor fast genau einem Jahr stand die heute 22-Jährige in einem - mit 10.000 Besuchern gefüllten - Stadion in Abu Dhabi. Und jubelte. Bei der Berufs-WM „WorldSkills“ konnte die Restaurantfachfrau aus Gasen die Bronzemedaille erringen. Heuer will sie es noch einmal wissen: Sie vertritt das Team Austria auch bei der Berufs-EM in Budapest. Die „EuroSkills“ gehen Ende September in der ungarischen Hauptstadt über die Bühne. Mit dabei im Match mit den 500 besten Jungfacharbeitern Europas in 36 unterschiedlichen Berufen ist auch Lukas Hofer aus Öblarn. Der 23-jährige Stuckateur konnte in Abu Dhabi ebenfalls bereits internationale Wettbewerbserfahrung sammeln. Bei der WM wurde seine Leistung mit einer „Medallion for Excellence“ prämiert.

Schon zahlreiche Auszeichnungen gesammelt

Insgesamt stellt die Steiermark heuer für die dreitägigen Bewerbe elf der in Summe 45 österreichischen Teilnehmer an der Berufs-EM. Das Gros des Teams hat auf nationalem Terrain bereits zahlreiche Auszeichnungen gesammelt. So ist die 24-jährige Grazer Floristin Melanie Krenn in ihrem Beruf bereits zur Staatsmeisterin gekürt worden. Bautischler Alexander Haidinger (20) aus Ottendorf konnte u. a. bereits vor Jahren den Bundeslehrlingswettbewerb in Saalfelden für sich entscheiden. In Innsbruck siegte wiederum der Feldbacher Maurer Marc Berndorfer vor drei Jahren beim Bundeswettbewerb der Jungmaurer.

Und neben den Jungfachkräften sind auch diesmal steirische Experten wie Helmut Muralter (Schweißen) und Maria Mangge (Mode Technologie) mit dabei, die nicht nur als Trainer fungieren, sondern in Budapest auch als Juroren tätig sein werden.

"Nur von ganz oben ist die Aussicht am schönsten"

Eine besondere Rolle in dieser Riege nimmt einmal mehr der Oststeirer Michael Tobisch ein. Auf internationaler Bühne gilt der Malermeister aus Pöllau als der Erfolgstrainer schlechthin. 2007 wurde er in Japan selbst zum besten Jungmaler der Welt gekürt. Mit der „Goldenen“ im eigenen Lebenslauf war es für ihn aber nicht getan. Fortan begleitete er mit seinem Erfahrungsschatz junge Maler zu Europa- und Weltmeisterschaften - mit immensem Erfolg. Auch in Abu Dhabi wurde sein „Schützling“, Sebastian Gruber aus Kindberg, Weltmeister. Heuer bringt er Patrick Reitbauer aus Birkfeld in EM-Form. Der 22-Jährige hat sich für Budapest ehrgeizige Ziele gesetzt und betont, wie sein Motto für die „EuroSkills“ verrät: „Nur von ganz oben ist die Aussicht am schönsten, darum trainiere hart und gib dein Bestes.“

Bei den letzten drei Europameisterschaften in Spa, Lille und Göteborg war Österreich jeweils die erfolgreichste Nation. Für die Steiermark ist die EM in Budapest übrigens auch aus einem anderen Grund von großer Bedeutung: und zwar, weil die nächsten „EuroSkills“ 2020 in Graz über die Bühne gehen werden.