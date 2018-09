Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christoph Holzer, Geschäftsführer von Spar Steiermark und Südburgenland © Spar/(c) werner krug

Wir feiern 60 Jahre Erfolgsgeschichte eines steirischen Familienunternehmens, das Tausenden Menschen im Land Arbeit gibt“ – mit diesen Worten eröffnete Christoph Holzer, Geschäftsführer von Spar Steiermark und Südburgenland, einen ganz besonderen Abend. Und das gleich in doppelter Hinsicht. Im Rahmen einer großen Gala mit 650 hochkarätigen Gästen aus Wirtschaft und Politik in der Zentrale in Graz-Puntigam wurde das 60. Jubiläum der 1958 von Theodor Poppmeier gegründeten Handelskette in der Steiermark gefeiert. Da sich die Gründung des hauseigenen Fleisch- und Wurstproduktionsbetriebs Tann heuer gleichzeitig zum 55. Mal jährt, stand der Galaabend im Zeichen eines „Doppeljubiläums“.

Tann rückte aber auch aus einem anderen Grund ins Rampenlicht: Das Werk wurde durch eine 30 Millionen Euro schwere Investition nicht nur erweitert, sondern in den Produktionsabläufen auch neu aufgestellt.

60 Jahre: Die Jubiläumsgala von Spar Die Gratulanten "Auszeichnung für unternehmerische Leistung": Wirtschaftskammerchef Josef Herk (rechts) gratuliert Spar-Steiermark-Chef Christoph Holzer (links) und Fritz Poppmeier junior aus der Gründerfamilie. Spar/Krug Die Gratulanten Der Bürgermeister von Graz, Siegfried Nagl, und der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit Moderatorin Kathi Wenusch. Spar/Krug Die Gratulanten Spar-Mitgründer Friedrich Poppmeier senior im Interview mit Kathi Wenusch. Auf der Bühne: Christoph Holzer, Fritz Poppmeier, Ursula Eybel und Spar-Österreich-Vorstandschef Gerhard Drexel (ganz rechts). Spar/Krug Die Gratulanten Landesrat Hans Seitinger, LH Schützenhöfer, Spar-Chef Holzer und Bürgermeister Nagl Spar/Krug Die Gratulanten Flughafen-Graz-Direktor Gerhard Widmann und Energie-Steiermark-Vorstand Martin Graf unter den Gästen Spar/Krug Die Gratulanten Spar/Krug Die Gratulanten Spar/Krug Die Gratulanten Spar/Krug 1/8

Gratulationen gab’s von der Landesspitze um LH Hermann Schützenhöfer und Landesrat Hans Seitinger ebenso wie vom Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl. Eine Abordnung der Wirtschaftskammer um Präsident Josef Herk, Direktor Karl-Heinz Dernoscheg und Handelsobmann Gerhard Wohlmuth überreichte eine goldene Ehrenurkunde für besondere Verdienste um den Wirtschaftsstandort Steiermark. Spar beschäftigt in der Steiermark und im Südburgenland insgesamt rund 7000 Mitarbeiter und betreibt fast 270 Standorte, davon knapp 150 durch selbstständige Kaufleute. Prominent vertreten war mit Vorstandschef Gerhard Drexel und den Vorstandsdirektoren Fritz Poppmeier, Hans K. Reisch und Rudolf Staudinger auch die Chefetage aus der Salzburger Zentrale von Spar Österreich.

„Man muss die Menschen gernhaben und die Waren gernhaben“, hob Spar-Doyen – Mitgründer und Miteigentümer – Friedrich Poppmeier unter großem Applaus der Gäste einen der unumstößlichen kaufmännischen Grundwerte hervor.

Man muss die Menschen gernhaben und die Waren gernhaben Spar-Doyen Friedrich Poppmeier

Vorstandschef Gerhard Drexel bedankte sich „bei den großartigen Mitarbeitern und der Gründerfamilie Poppmeier“ und versicherte: „Spar war immer ein Familienunternehmen, bei dem alle an einem Strang ziehen – und so wird es auch immer eines bleiben.“

Die Fläche im Tann-Werk wurde fast verdoppelt

Im 55. Jahr von Tann sind die Weichen für die Anforderungen der Zukunft hervorragend gestellt worden“, betont Siegfried Weinkogl, Leiter von Tann in Graz. Der Standort wurde im Jubiläumsjahr um gut 30 Millionen Euro modernisiert und erweitert, die Fläche von 4320 auf 8581 Quadratmeter fast verdoppelt.

Zwei neue Dry-Aging-Reiferäume wurden bei Tann in Graz gebaut Foto © SPAR/IVO VELCHEV

Neu ist etwa der Dry-Aged-Reiferaum, der Tann zur österreichweiten Drehscheibe für Steaks macht, wie Weinkogl betont. Im ausgebauten Werk werden jede Woche übrigens 180 bis 250 Tonnen Schweine-, Rind- und Kalbfleisch verarbeitet, verpackt und an die fleischführenden Spar-Standorte geliefert. 2017 produzierte Tann etwa 3000 Tonnen Wurst, darunter sechs Millionen Paar Frankfurter.

Foto © SPAR/IVO VELCHEV