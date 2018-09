60.000 Steirerinnen und Steirer bildeten sich 2017/2018 am Wifi oder an der FH Campus 02 fort. Dabei soll das Thema Aus- und Weiterbildung in den nächsten Jahren wegen des drohenden Arbeitskräftemangels noch viel wichtiger werden.

Kristina Edlinger-Ploder, Josef Herk, Martin Neubauer © WK/Fischer

Der Bildungscampus der Wirtschaftskammer Steiermark hat im Jahr 2017/18 abermals 60.000 Bildungskunden geschult. Wie schon im Vorjahr fiel mit 40.000 das größte Kuchenstück auf Ausbildungen beim WIFI. Dessen Leiter Martin Neubauer brachte das Motto am Donnerstag bei der Präsentation der Zahlen auf den Punkt: "Von der Wiege bis zur Bahre Seminare."

Neben dem WIFI wurden im vergangenen Schulungsjahr rund 20.000 Studierende am FH Campus 02 ausgebildet. Rektorin Kristina Edlinger-Ploder betonte die Orientierung am Bedarf der Wirtschaft und hob einen neuen dualen Studiengang hervor: Das Bachelorstudium "Mobile Software Development", das zusammen mit der TU Graz und der FH Joanneum angeboten wird, werden ab Oktober 65 bis 70 Männer und Frauen besuchen.

Massiver Anstieg bei IT-Ausbildungen

Kammerpräsident Josef Herk stellte die Herausforderungen der Digitalisierung in den Vordergrund und verwies auf eine Forcierung im Angebot: Im vergangenen Jahr haben um 46 Prozent mehr Bildungskunden IT-Ausbildungen bei uns absolviert." Neubauer unterstrich das ausgeweitete Angebot und sagte, dass dieses auch angenommen werde: "Die Menschen interessieren sich für Digitalisierung." Aufholbedarf auf dem Gebiet orten er sowie Edlinger-Ploder aber bei den heute 45-Jährigen: "Die gehören geschult, aber die wollen noch nicht kommen. Das müssen sie aber." Tausende Fachkräfte würden bis 2030 am Arbeitsmarkt fehlen, da die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen. Digitalisierung müsse daher auch "altersentsprechend vermittelt werden", so Neubauer.

Fest für Wissensdurstige

Für Jugendliche wurde das Talentcenter im vergangenen Jahr ausgeweitet. Dadurch können nun zwei Schulklassen pro Tag einen Talente-Check durchlaufen und professionelle Berufsorientierung erhalten. Am 7. Oktober lädt die Wirtschaftskammer, WIFI und Campus 02 zum Fest "Wissensdurst" - unter anderem mit Gastrednerin Lena Hoschek. Die Veranstaltung für Jugendliche und Erwachsene soll zeigen, dass Bildung durch ein Tun und nicht nur durch zuschauen vermittelt wird, so Neubauer. Im vergangenen Schulungsjahr brachte es der Bildungscampus auf 2,2 Mio. Ausbildungsstunden.