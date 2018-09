Facebook

Hunderte Windeln verbraucht ein Baby pro Jahr. Dem daraus entstehenden Müllberg will sich ein niederländisches Recycling-Unternehmen annehmen. Am Dienstag begann in Weurt bei Nijmegen der Bau einer Anlage, in der nach Angaben eines Sprechers ab Dezember jährlich rund 15.000 Tonnen Windeln recycelt werden sollen. Aus dem so wiedergewonnenen Plastik sollen Gartenmöbel oder Blumentöpfe entstehen.

Die gebrauchten Windeln sollen nach Angaben des Sprechers des Energieunternehmens ARN in einem Stahl-"Reaktor" bei 250 Grad Celsius unter einem Druck von 40 Bar erhitzt werden. In der verbliebenen Flüssigkeit würden sich die Plastikbestandteile absetzen, die nach dem Erkalten abgeschöpft werden könnten. Aus dem aus Fäkalien und Urin entstandenen Gas werde Energie gewonnen, der Rest werde in eine nahegelegene Abwasseranlage geleitet.

Die erste derartige Anlage in den Niederlanden ist jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation Milieu Centraal werden in den Niederlanden jährlich 144.000 Tonnen schmutzige Babywindeln weggeworfen.