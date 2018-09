Facebook

Die Vorgängermodelle der neuen iPhone-Generation gibt es für verschiedenste Budgetgrößen © AP

In Summe wurden auf willhaben seit Jahresbeginn mehr als 100.000 iPhone-Anzeigen erstellt, die Apple-Geräte machten damit rund ein Drittel des gesamten Smartphone-Angebotes in diesem Zeitraum aus. Knapp 10.000 Exemplare des Modells X, mehr als 7000 Stück von 8 bzw. 8 Plus, rund 18.000 Modelle 7 bzw 7 Plus und etwa 20.000 Stück 6, 6s bzw. 6s Plus kamen dabei privat auf den Markt.

Während die gestern von Apple präsentierten Modelle fast ausschließlich um deutlich mehr als 1000 Euro auf den Markt kommen werden, was für Kritik in den sozialen Medien gesorgt hat, bieten die Vorgängermodelle laut "willhaben" für verschiedenste Budgetgrößen gute Preis-Leistungs-Modelle.

Die Verkäufer-Wunschvorstellung für den Großteil der angebotenen 7 und 7 Plus Modelle bewegte sich 2018 - je nach Zustand - zwischen 300 und 500 Euro, während sich beim 8 und 8 Plus vier von fünf Anzeigen zwischen 500 und 800 Euro bewegten. Die Angebote für das iPhone X lagen 2018 bislang im Schnitt bei rund 850 Euro.