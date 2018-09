Blanke Angst an den Finanzmärkten schlug 2008 Panikwellen in der Realwirtschaft. Bis heute sind die Ausläufer der Krise spürbar.

© (c) AP (Mark Lennihan)

"Das ist ein Finanz-Tsunami, der mit nichts vergleichbar und auch schon in der Realwirtschaft angekommen ist.“ Seit der Lehman-Pleite waren rund drei Wochen vergangen, als KTM-Lenker Stefan Pierer im Herbst 2008 im Gespräch mit der Kleinen Zeitung in drastischen Worten schilderte, wie schnell aus dieser Finanz- eine umfassende Wirtschaftskrise wurde. Die Banken liehen sich untereinander kein Geld mehr, die Notenbanken intervenierten zwar mit Milliardensummen. Doch um Kreditlinien für Unternehmen war es vielfach schlecht bestellt. Zudem brachen die Aufträge ein, Investitionsprojekte wurden verschoben, eingefroren oder überhaupt abgeblasen.

„Für uns alle war diese Krise Neuland"

Schon knapp eine Woche nach dem Lehman-Kollaps rief der damalige Wirtschaftsminister Martin Bartenstein zu einem Konjunkturgipfel mit Experten und Sozialpartnern, ein Konjunkturpaket wird vorbereitet. Bartenstein erinnert sich an einen „nationalen Schulterschluss“, zu dem es damals gekommen sei. „Für uns alle war diese Krise Neuland.“ Es sei schnell klar geworden, dass ein Bankenhilfspaket notwendig werden würde, „das dann auch rasch auf die Beine gestellt wurde“. Zwar sei viel öffentliches Geld aufgewendet worden und die Staatsverschuldung „gewaltig nach oben gegangen, aber es war richtig, weil notwendig“. Beim Konjunkturpaket sei es auch um „psychologische Wirkungen“ gegangen. Auf emotionaler Seite sei von Unternehmern teils zu vernehmen gewesen, „wenn es bei uns nur auch so schnell ginge wie bei den Banken, doch das Geldsystem ist nun einmal der Blutkreislauf des Körpers Wirtschaft.“

Schnell wurde damalsklar: Mit Begriffen wie „Abkühlung“ oder „Korrektur nach unten“ war das, was sich in diesen Wochen und Monaten abspielte, nur höchst unzureichend beschrieben.

Schon im dritten Quartal 2008 stagnierte Österreichs Wirtschaft, im vierten Quartal schrumpfte sie bereits. Es waren Vorboten für 2009, als die heimische Wirtschaft in die Rezession schlitterte und das Bruttoinlandsprodukt um 3,8 Prozent einbrach.

„Jeder hat auf die Stopptaste gedrückt"

Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ließen ebenfalls nicht lange auf sich warten. Bereits für den Oktober 2008 kündigte AMS-Chef Johannes Kopf an: „Die Trendwende am heimischen Arbeitsmarkt ist da.“ Die Industrie hatte bereits begonnen, Arbeitskräfte – vor allem Zeitarbeiter – abzubauen. Anfang Dezember waren fast 9000 Beschäftigte in Kurzarbeit, so viele wie in zehn Jahren davor insgesamt nicht. Vor allem heimische Automobilzulieferer wurden massiv getroffen, vom Fachverband der Fahrzeugindustrie hieß es bereits Mitte November, „das Instrument Kurzarbeit ist bis an die Grenze ausgereizt“. Der Weg vom Lehman-Kollaps an der Wall Street bis zur Kurzarbeit in den Werkshallen war nicht lang. Wie konnte das so schnell gehen? „Jeder hat auf die Stopptaste gedrückt“, erklärt Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Bank Austria. Zuerst die Banken untereinander, dann gegenüber den Kunden. „In der Realwirtschaft kam es zur Panik.“ Jeder misstraute dem anderen. Der Finanzmarkt, Schmiermittel der Ökonomie, trocknete aus. Wer konnte, stoppte seine Aufträge, das BIP brach ein. „Man ist aber draufgekommen, dass sich die Welt weiterdreht.“

"Ein realistischeres Risikobewusstsein ist eingekehrt"

Ausgerechnet in den USA erholte sich die Wirtschaft schnell. Doch in Europa zeigten sich, so Bruckbauer, „bei näherem Hinsehen Schwachpunkte, die man zuvor ignoriert hatte“. In Griechenland kam es zum Unvorstellbaren, der Beinahe-Pleite. Wifo-Experte Atanas Pekanov ortet sich selbst verstärkende Effekte, die die Krise rasch weiteranheizten. Dazu engmaschig vernetzte Banken, die ein lokales Phänomen binnen Tagen zum globalen Schock werden ließen.

Was hat sich in der Realwirtschaft seit dem Lehman-Chaos verändert? Bartenstein: „Es ist mit Sicherheit ein realistischeres Risikobewusstsein eingekehrt.“ Das spiegle sich etwa in einem höheren Maß an Eigenfinanzierung wider. Was viele bis heute treffe, „ist der schwieriger gewordene Zugang zu Fremdfinanzierungen“, so Bartenstein. Bruckbauer sieht im „extremen Mehr an Regulierung“, niedrigen Zinsen und viel Liquidität Folgen, die bis heute durchschlagen. Zudem sei die größere Vorsicht bei Haushalten und Unternehmen weiter spürbar.

10 Jahre Lehman-Pleite In einer Serie beleuchten wir die dramatischen Entwicklungen rund um den Lehman-Crash am 15. September 2008. Lesen Sie dazu auch: Ein Beben, das die Welt verändert hat

Alles begann mit dem amerikanischen Traum vom Eigenheim: wie fatale Spekulationen auf dem US-Häusermarkt zu einer der größten globalen Wirtschaftskrisen führten. Teil 1 unserer Serie.



„Wie ein Glas mit Gift auf dem Tisch“

Klumpenrisiken aus Gier und Dummheit lösten Lehman-Pleite aus und führten in Teufelskreis von Finanz- und Wirtschaftskrise, von Staatsschulden- und Eurokrise. Teil 2 unserer Serie.



Der Absturz in die Angstgesellschaft

Die Folgen der Finanzkrise gehen tief. Die Sozialisierung des Sparens ist zum gesellschaftlichen Auslaufmodell geworden – was manche beunruhigt und andere freut. Teil 3 unserer Serie. „Es kann auch wieder Banken mitreißen“

Auch fast zehn Jahre nach der Lehman-Pleite präsentieren sich Teile des Bankensektors - auch in Europa - fragil, warnt der junge Linzer Ökonom Jakob Kapeller.