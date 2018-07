Facebook

Die ersten beiden Flieger der Billigairline Level heben heute in Wien ab © LEVEL

Die British-Airways-Mutter IAG startet unter ihrer Tochtermarke "Level" eine Low-Cost-Flugline in Österreich. Die ersten Flüge ab Wien finden am 17. Juli statt. Zunächst werden 14 Ziele - meist Urlaubsdestinationen - in Europa angeflogen. Die neue Tochter wird eine österreichische Lizenz haben und vier Flugzeuge in Wien stationieren. Die International Airlines Group (IAG) launcht heute ab 10 Uhr die neue Airline am Flughafen Wien. "Wir sind gekommen um zu bleiben und zu wachsen", erklärte General Manager Operations Level, Frank Glander. Es gäbe bereits Kooperationen mit allen großen Reiseveranstaltern.

Erstflüge nach Mallorca und London

Die Erstflüge am 17. Juli gehen nach Palma de Mallorca und London Gatwick. In den vier Wochen danach werden Flüge nach Barcelona, Malaga, Venedig, Olbia, Ibiza, Paris Charles de Gaulle, Mailand Malpensa, Dubrovnik, Larnaka, Alicante, Valencia und Bilbao aufgenommen. Tickets ab 24,99 Euro werden über flylevel.com verkauft. Mit dem Launch der neuen Airline werden zunächst rund 200 neue Arbeitsplätze am Standort Wien geschaffen, kündigte IAG-Chef Willie Walsh, der ebenfalls bei der Präsentation von Level in Wien anwesend war. Er sei auch zuversichtlich, dass die Airline mit Pünktlichkeit bei den Kunden punkten werde.

Wachstum für den Flughafen

Flughafen-Vorstand Julian Jäger prognostiziert für 2018 ein Wachstum von sechs Prozent für den Flughafen Wien - auch dank Level. Und auch für 2019 sei man optimistisch.

IAG hatte sich nach der Pleite der Air Berlin um den Kauf der österreichischen Tochter flyniki bemüht, damals über ihre Tochter Vueling. Letztlich kam aber Niki Lauda mit seiner Laudamotion zum Zug, der flyniki umgehend an Ryanair weiterverkaufte. IAG ist der Mutterkonzern der British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level und hat eine Beteiligung von mehr als vier Prozent an Norwegian.

50.000 Tickets um je einen Cent

"Level" hat gerade erst mit einer aufsehen erregenden Marketingaktion auf sich aufmerksam gemacht. Über die Homepage wurden 50.000 Tickets um je einen Cent verkauft.