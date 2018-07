Kika/Leiner-Übernahme Wettbewerbshüter geben Signa grünes Licht

Facebook

© APA/Helmut Fohringer

"Der Zusammenschluss führt zu keinen wettbewerbsrechtlichen Bedenken", erklärte BWB-Chef Theodor Thanner am Montag in einer Aussendung. Aufgrund der Dringlichkeit habe die BWB den Zusammenschluss vor Fristablauf freigegeben.

Der BWB-Chef bewertet den Deal aus Wettbewerbssicht insgesamt positiv. Es sei damit verhindert worden, dass Kika und Leiner vom Möbeleinzelhandelsmarkt verschwinden und die Produktauswahl für die Konsumenten gesunken wäre.

Signa lässt sich Deal gut 600 Millionen Euro kosten

Rechnet man den Kaufpreis von 490 Millionen Euro für die Immobilien und einen Sanierungsbeitrag von über 100 Millionen Euro zusammen, so lässt sich Signa den Deal über 600 Millionen Euro kosten. Kika/Leiner wurde durch den Bilanzskandal der ehemaligen Konzernmutter Steinhoff in den letzten Monaten immer tiefer in die Krise gerissen. Mitte Juni verkaufte der südafrikanische Einzelhandelskonzern Steinhoff in einer Notaktion seine Tochter Kika/Leiner an Signa.