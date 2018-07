Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Zellstoff Pöls/(c) Leitner Tom

Chefwechsel im Murtal: Mit Wirkung vom 1. Juli 2018 wurde Andreas Rauscher zum Technischen Vorstand und CEO der Zellstoff Pöls AG bestellt. Ingrid Gruber – bereits seit 2016 Finanzvorstand (CFO) – und Rauscher bilden gemeinsam das neue Vorstandsteam. Das teilt das Unternehmen zu Wochenbeginn mit.

„Andreas Rauscher hat in seiner beruflichen Laufbahn wiederholt Führungskompetenz gepaart mit Kundenorientierung und Innovationskraft, aber auch Kostenbewusstsein unter Beweis gestellt. Wir freuen uns, ihn als neuen CEO der Zellstoff Pöls AG begrüßen zu können. Dem Vorstandsteam bestehend aus Andreas Rauscher und Ingrid Gruber wünschen wir gutes Gelingen und viel Erfolg“, so Kurt Maier, CEO Heinzel Group.

Der 52-jährige Rauscher studierte Verfahrenstechnik an der Technischen Universität Graz und und hält zudem einen Master of Business Administration der Johannes Kepler Universität Linz. "Sein Berufsweg führte den gebürtigen Zeltweger von der Hallein Papier AG zum Magazinhersteller MD Papier GmbH in Bayern und zurück nach Österreich zur UPM Austria GmbH. Danach leitete er bis 2013 das Werk Schwedt der UPM Deutschland Papier GmbH", wird in einer Aussendung mitgeteilt.

Andreas Rauscher Foto © Zellstoff Pöls

2013 wechselte der Manager zum Spezialpapierhersteller delfortgroup AG, wo er rund viereinhalb Jahre als Geschäftsführer/Executive Managing Director beim Tochterunternehmen Tervakoski Oy in Finnland tätig war, bevor er Ende 2017 als Head of Corporate Manufacturing and Technical Affairs in die Konzernzentrale nach Traun wechselte. Rauscher ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.