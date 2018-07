Facebook

Der iranische OPEC-Gouverneur Hossein Kasempur Ardebili erklärte im gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters, Trump hätte wissen müssen, dass eine Blockade der iranischen Öllieferungen ihn zu "einer Geisel von Saudi-Arabien und Russland" machen würde.

Diese hätten wenig Interesse an einer Senkung des Ölpreises. An Trump gerichtet sagte Kasempur: "Nur auf Ihren Schultern lastet die Verantwortung dafür, dass Verbraucher in aller Welt einen unnötig hohen Preis für Öl zahlen, und der Preis über 100 Dollar je Barrel kommt noch."

Kasempur hatte Trump vorgeworfen, mit seinen Twitter-Botschaften den Ölpreis hochzutreiben. Der US-Präsident hat das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt und Sanktionen gegen die Islamische Republik wieder in Kraft gesetzt. Zudem will er die Ölausfuhren des Irans stoppen. Gleichzeitig hat er die Preispolitik der OPEC kritisiert, zu der der Iran und Saudi-Arabien gehören.