Aldi in Conegliano © (c) NicoleDeGrandis

Mit zehn Filialeröffnungen an nur einem Tag startete Hofer im März unter der Marke Aldi seine Italien-Expansion. Rund 25 Jahre, nachdem der größte Mitbewerber Lidl Italien zu erobern begann, geht nun auch Hofer, von Österreich aus gesteuert, vorerst in Norditalien, in die Offensive. Derzeit hält man bei einem Zwischenstand von 30 Filialen, die 31. in Pioltello bei Mailand wird kommende Woche eröffnet. Bis Ende des Jahres werden es laut Plan 45 sein. Nach oben scheinen kaum Grenzen gesetzt - bei 30 Millionen Norditalienern und 30.000 potenziellen Kunden je Filiale seien bis zu 1000 Filialen langfristig gesehen möglich. Sicher sei, dass es "ein paar hundert" werden sollen.

Die Italien-Expansion wurde von Hofer mit höchster Akribie vorbereitet: "Das Projekt hat vor viereinhalb Jahren begonnen", erzählt Günther Helm, Generaldirektor von Hofer. 2015 wurde der operative Betrieb in Verona aufgenommen, von wo aus auf 4800 Quadratmeter die Geschicke von Aldi in Italien gelenkt werden. Südlich von Verona in Oppeano wurde ein riesiges Logistikzentrum in nur zehn Monaten errichtet.

Aldi - und nicht Hofer

Der Name Aldi - und nicht Hofer - lag nahe, zumal 150 Familien auf der Appeninhalbinsel diesen als Familiennamen tragen. In einer aufgelassenen Lagerhalle wurde der Markt, der sich durchaus deutlich von österreichischen Hofer-Märkten unterscheidet, konzipiert und auf italienische Vorlieben abgestimmt. Seit Mai 2016 wurden regelmäßig Geschmacksproben durchgeführt, um geeignete Lieferanten und Produkte herauszufiltern. Auch optisch sind die Unterschiede schnell zu erkennen: Der Boden in den Filialen ist hell, die Decke hingegen dunkel.

Das Sortiment umfasst deutlich mehr Produkte - 1900 gegenüber rund 1300 in Österreich. Dafür legen die Italiener weniger Wert auf die Sonderprodukte, während Lebensmittel im Mittelpunkt stehen. Einen besonderen Fokus legt Hofer in Italien daher auf frisches Obst, Gemüse sowie lokale Produkte. "Die österreichische Strategie wurde neu interpretiert", sagt Helm. Es gebe einige Parallelen zum Nachbarn im Norden, wie die Möblierung oder die Kühlanlagen. Auch die Backbox sei "Copy-Paste" in Italien umgesetzt worden, hier heißt sie "Pan del Di". Helm und Veiser Foto © (c) CarloPerazzolo/carloperazzolo.co Anders als in Österreich ermöglichen Kaffeeautomaten die Kommunikation der Kunden im Laden selbst. Die Filialen selbst sind größer und großzügiger gestaltet als in Österreich und wirken hochwertig-modern. Verantwortlich für Planung und Store-Design zeichnet das Wiener Architekturbüro BEHF.

Aldi: So schaut der "Hofer" in Italien aus Von außen Aldi in Conegliano (c) NicoleDeGrandis Aldi von innen Kassenbereich (c) PH.Stefano Fossatiwww.studiomed Von innen Kühlwaren (c) PH.Stefano Fossatiwww.studiomed Die Chefs Hofer-General Helm, Mitarbeiter, Hofer Italien-GF Veiser (c) CarloPerazzolo/carloperazzolo.co Von innen Obst und Gemüse (c) PH.Stefano Fossatiwww.studiomed Von innen Warenpräsentation (c) PH.Stefano Fossatiwww.studiomed Von innen Weinsortiment (c) PH.Stefano Fossatiwww.studiomed 1/7

Über zwei Millionen Kunden habe man seit dem Start bereits in den Märkten begrüßen dürfen, freut sich Michael Veiser, Hauptgeschäftsführer von Aldi in Italien. Der Diskontmarkt in Italien wachse, das habe ein "Window of Opportunity" geöffnet. Obwohl die Verweildauer in italienischen Märkten signifikant höher sei als in Österreich, sei Schnelligkeit und Effizienz beim Einkauf heute wichtiger geworden. Ebenso knapper kalkulierte Preise, was den Diskontern entgegenkomme. Der Diskontanteil in Italien beträgt derzeit 17,4 Prozent, deutlich weniger, als allein Hofer in Österreich als Marktanteil ausweist - 20,9 Prozent - als Nummer 3 am Markt hinter Spar und Rewe.

"Frontrunner"

Als "Frontrunner" sieht Helm Aldi in Italien bei Bioprodukten, diese spielten aber aktuell noch eine deutlich kleinere Rolle als etwa lokale Spezialitäten. Eine zu "Zurück zum Ursprung" vergleichbare Bio-Linie gebes noch nicht. Auch österreichische Lieferanten sind mit Hofer nach Italien gegangen - etwa Spitz, die Gmundner Milch, Kelly's oder die Egger-Brauerei. Im Gegenzug solle es italienische Produkte künftig öfter in heimischen Filialen geben, sieht Helm die Möglichkeit zum Austausch gegeben.

Rund 75 Prozent der Lebensmittelprodukte bei Aldi Italien stammen laut Unternehmensangaben von italienischen Lieferanten, der Eigenmarkenanteil liegt bei 85 Prozent.

Hofer global aktiv

So schnell wie in Italien expandierte Hofer von Sattledt bzw.- Salzburg - hier findet sich die Finanzzentrale des Konzerns - aus noch nie. Von Österreich aus werden die Aktivitäten in Ungarn, Slowenien, Schweiz und italien gesteuert, zu Hofer gehören rechtlich auch Aldi in Großbritannien, Irland, USA und Australien.

Derzeit arbeiten rund 1000 Mitarbeiter für Aldi Italien, zu Jahresende werden es 1500 sein. Um die weitere Expansion in den Westen Italiens - in der Lombardei, im Piement sowie in Ligurien - zu ermöglichen, wird ein zweites Logistikzentrum südlich von Mailand errichtet. Über die investierten Summen spricht Helm nicht, zahlen werden bei Hofer generell nicht genannt.

Noch kein HoT und Reisen

Noch nicht angeboten werden bei Aldi Italien Hofer-Reisen und Hofer-Telekom. "Wir machen einen Schritt nach dem anderen", sagt Helm. Auch eine Expansion nach Süditalien will man nicht ausschließen, derzeit sei aber der Appenin die "natürliche Grenze". In Friaul gebe es derzeit eine Filiale in Spilimbergo, Udine soll folgen.

In Österreich erzielt Hofer kolportierte 4,1 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt 11.600 Mitarbeiter.

