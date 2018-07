Facebook

China werde auf US-Güter im Wert von 34 Milliarden Dollar (29,2 Milliarden Euro) Zölle erheben, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einer mit der Situation vertrauten Person. Die Maßnahmen sollen am 6. Juli um 0.00 Uhr chinesischer Zeit in Kraft treten, hieß es weiter.

Dies wäre Beobachtern zufolge eine Retourkutsche, denn US-Präsident Donald Trump hat seinerseits bereits für Freitag Zölle auf chinesische Güter in gleichem Umfang angekündigt. "Unsere Maßnahmen sind gleich und gleich bedeutet, dass, wenn die USA am 6. Juli beginnen, wir auch am 6. Juli beginnen", sagte der Insider. "Die Umsetzung für alle Richtlinien beginnt um Mitternacht."