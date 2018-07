Der Ministerrat beschließt am heutigen Mittwoch das Standortentwicklungsgesetz. Damit sollen Verfahren für Großprojekte beschleunigt werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

NATIONALRAT: SCHRAMBÖCK © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Ziel des neuen Standortentwicklungsgesetzes sei es, Investitionen zu fördern sowie Wohlstand und Arbeitsplätze zu schaffen, erklärte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) vor der Regierungssitzung.

Große Investitionen von öffentlichem Interesse seien besonders wichtig, hob Schramböck hervor. Es gehe dabei nicht darum, in Verfahrensrechte einzugreifen, sondern darum, Verfahren zu beschleunigen und Rechtssicherheit sicher zu stellen.

Durchscnittliche Verfahrensdauer von 18 Monaten

Anträge können künftig von Landeshauptleuten oder Bundesregierungsmitgliedern an das Wirtschaftsministerium gestellt werden. Dieses werde von den jeweils betroffenen Ministerien Stellungnahmen einholen. Ein Beirat gibt daraufhin Empfehlungen ab und die Bundesregierung wird sich zwei Mal jährlich mit den Entscheidungen befassen. Die durchschnittliche Verfahrensdauer werde 18 Monate betragen, so die Ressortchefin. Wirtschaftliche Weiterentwicklung und Umweltschutz - beides müsse möglich sein, so Schramböck.

Als mögliche Beispiele für Projekte nannte sie etwa aus der Vergangenheit die Dritte Piste am Flughafen Wien Schwechat oder die 380-kV-Leitung in Salzburg. Die Ministerin rechnet mit rund 15 Projekten pro Jahr.

Mehr zum Thema Im Ministerrat Regierung beschließt "Umweltpaket"