Ende Juli Handelsstreit: Juncker reist zu Trump nach Washington

Jean-Claude Juncker und Donald Trump © (c) APA/AFP/POOL/MICHAEL KAPPELER (MICHAEL KAPPELER)

Juncker erklärte nach dem EU-Gipfel am Freitag in Brüssel, die Gespräche "werden nicht vor dem 24. Juli stattfinden".

Er werde dem "Kollegen Trump" das sagen, was er bereits beim G-7-Gipfel in Kanada erklärt habe, sagte Juncker. Wenn man "alles zusammenrechnet", also den Warenhandel, die Gewinne von multinationalen US-Unternehmen in Europa und Dienstleistungen, "dann haben wir ein Defizit".

Trump hatte zuletzt mit Zöllen von 20 Prozent auf alle in der EU gefertigten Autos gedroht. Am Dienstag erklärte er, die Maßnahmen würden bald eingeführt. Er hat mehrfach ausdrücklich deutsche Autobauer kritisiert.