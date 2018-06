Schönbrunn & Co.Das sind die wertvollsten Besitztümer der Republik

Facebook

Schloss Schnönbrunn © (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET)

Das Schloss Schönbrunn ist mit einem Wert von 280 Millionen Euro das wertvollste Kulturgut des Bundes. Das geht aus dem Bundesrechnungsabschluss 2017 des Rechnungshofes hervor. Dahinter folgen Amtsgebäude und Regierungsgebäude im Wert von 261 Millionen Euro sowie das Vienna International Center mit 256 Millionen Euro.

Besonders wertvoll ist auch das Finanzministerium in der Himmelpfortgasse mit einem Buchwert von 142 Mio. Euro. Das Bundeskanzleramt ist 106 Millionen Euro wert. Das gesamte Vermögen des Bundes betrug Ende 2017 90,1 Milliarden Euro. Die Kulturgüter machen mit 2,3 Milliarden Euro nur einen kleinen Teil des Vermögens aus.

Wertvollste Kulturgüter des Bundes: Sachanlagen der Republik Schloss Schönbrunn Das Schloss Schönbrunn ist mit einem Buchwert von 280 Millionen Euro laut Bundesrechnungsabschluss das wertvollste Kulturgut des Bundes. (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) Vienna International Center Das Vienna International Center steht mit 256 Millionen Euro in den Büchern der Republik. (c) AP (Ronald Zak) Neue Burg Das Amtsgebäude und Museum / Neue Burg samt Tiefspeicher kommen laut Bundesrechnungsabschluss auf einen Buchwert von 176,41 Millionen Euro. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Museumsquartier Der Gebäudekomplex Museumsquartier wird in den Büchern mit 159,05 Millionen Euro bewertet. (c) APA/CLAUDIA PIETRZAK (CLAUDIA PIETRZAK) Naturhistorisches Museum Das Naturhistorische Museum steht mit 149,37 Millionen Euro in den Büchern. (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER) Finanzministerium in der Himmelpfortgasse Das Gebäude des Finanzministeriums in der Wiener Himmelpfortgasse wird Büchern mit 141,92 Millionen Euro Buchwert ausgewiesen. BMF Bundeskanzleramt Das Bundeskanzleramt kommt auf einen Buchwert von 106,6 Millionen Euro. (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER) Kunsthistorisches Museum Das Kunsthistorische Museum wird mit 106,01 Millionen Euro bewertet. (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) 1/8

Der Bund verfügt insgesamt über Sachanlagen im Wert von 39 Milliarden Euro. Sie bestanden zu rund drei Viertel aus Grundstücken und Grundstückseinrichtungen (29,7 Milliarden Euro). Dazu zählten vor allem unbebaute Grundstücke wie bspw. Parks und Grünflächen, weiters Land- und Forstwirtschafts- sowie Wasserflächen. Der Großteil davon entfiel auf die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft und wurde von der Österreichischen Bundesforste AG bewirtschaftet. Weiters waren unter den Grundstücken und Grundstückseinrichtungen Straßenbauten erfasst. Gebäude und Bauten hatten eine Wert von 3,2 Milliarden Euro, technische Anlagen von 1,6 Milliarden Euro.

Die Unternehmens-Beteiligungen hatten einen Wert von 27 Milliarden Euro. Die wertvollsten davon sind die ASFINAG mit einem Buchwert von 4,5 Milliarden Euro sowie die Nationalbank mit einem Buchwert von 4,3 Milliarden Euro. An dritter Stelle ist der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM mit 2,3 Milliarden Euro. Die ÖBB haben einen Wert von 2,25 Milliarden Euro.