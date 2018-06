Post-Tarife bis Krankengeld: Was sich mit Juli alles ändert

Facebook

Zur Jahresmitte treten einige Gesetzesänderungen und sonstige Neuerungen in Kraft. Unter anderem werden die Arbeitslosenversicherungsbeiträge gesenkt und die Anrechnung des Partnereinkommens auf die Notstandshilfe abgeschafft. Neu ist auch das Register für Gesundheitsberufe. Zudem ändert die Post ihre Tarifmodelle für Briefe. Auch das Pauschalreisegesetz tritt mit 1. Juli in Kraft. Die Neuerungen im Detail:

Post: Neue Tarifmodelle für Briefe

Briefe und Päckchen sind bei der Österreichischen Post ab 1. Juli mit drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs. Kostete der Standardbrief bisher 68 Cent und wurde am nächsten Tag zugestellt, sind es nun 80 Cent ("Prio"-Tarif), hat der Versender zwei bis drei Tage Zeit, dann zahlt er für den "Eco"-Tarif 70 Cent.

Reichen vier bis fünf Tage auch, dann bietet sich der "Eco Business"-Tarif um 65 Cent an. Teurer wird auch der eingeschriebene Brief (2,30 statt 2,20 Euro).

Foto © Kleine Zeitung

Die neuen Zeitspannen für die Zustellung gelten auch für die Päckchen-Tarife. Das Medium-Päckchen mit Zustellung am nächsten Tag schlägt dann mit 4,20 statt 4,00 Euro zu Buche, dürfen es zwei bis drei Tage zur Auslieferung sein, so sind es weiterhin 4,00 Euro.

Doch nicht nur die Preise ändern sich, auch das Handling. Der "Eco"-Brief kann bei der Einzelzustellung nicht mehr in den Briefkasten geworfen werden, er muss in der Filiale abgegeben werden. Briefmarken gibt es dafür keine, das Kuvert ist schon vorfrankiert und wird in den Postfilialen verkauft.

Gesetzesänderungen ab 1. Juli

ARBEITSLOSENBEITRÄGE:

Mit 1. Juli tritt die Reform der Arbeitslosenbeiträge in Kraft. Arbeitnehmer bis zu einem monatlichen Einkommen von 1.948 Euro brutto zahlen damit keine bzw. geringere Beiträge. Damit wurde die derzeitige Schwelle von 1.696 Euro deutlich angehoben. Konkret gelten für Arbeitnehmer künftig folgende Beitragssätze zur Arbeitslosenversicherung: Null Prozent bei einem Monatseinkommen bis 1648 Euro brutto, ein Prozent bei einem Monatseinkommen zwischen 1648 und 1798 Euro, zwei Prozent bei einem Monatseinkommen zwischen 1.798 und 1948 Euro. Erst darüber wird der normale Beitragssatz von drei Prozent fällig. Für Arbeitgeber bleibt der Beitragssatz wie bisher unverändert bei drei Prozent. Laut Angaben des Sozialministeriums beträgt die Entlastung für die Beitragszahler (bzw. die Mindereinnahmen an Arbeitslosenversicherungsbeiträgen für die Arbeitsmarktpolitik) rund 140 Millionen Euro pro Jahr. Von der Neuregelung profitieren im Jahresdurchschnitt rund 450.000 Personen. Die durchschnittliche Entlastung wird pro Person im Jahr auf rund 311 Euro geschätzt.

NOTSTANDSHILFE:

Ab 1. Juli ist die Anrechnung des Partnereinkommens auf die Notstandshilfe Geschichte. Die bisherige Regelung hat sich vor allem für Frauen oft negativ ausgewirkt, denn aufgrund der Anrechnung des Partnereinkommens hatten sie vielfach keinen Anspruch. Laut Arbeiterkammer Oberösterreich sind österreichweit rund 17.500 überwiegend weibliche Arbeitslose davon betroffen. Die Kosten für diese Abschaffung wurden vergangenen Herbst mit rund 160 Millionen Euro angegeben. Beschlossen wurde die Neuregelung im September 2017 noch unter der rot-schwarzen Koalition. Die nun schwarz-blaue Bundesregierung plant, die Notstandshilfe abzuschaffen und Langzeitarbeitslose in die von den Ländern teil-finanzierte Mindestsicherung zu verschieben. Rund 170.000 Menschen beziehen Notstandshilfe, die Ausgaben dafür liegen bei mehr als 1,5 Milliarden Euro.

KRANKENGELD:

Kranksein wird für Klein-Unternehmer bzw. für ihre Angestellten künftig mit einem geringeren finanziellen Risiko verbunden sein. Bis jetzt gab es für Selbstständige Krankengeld erst ab dem 43. Tag für die Dauer von 20 Wochen. Für Klein-Unternehmer mit keinen oder weniger als 25 Angestellten wird es nun ein Krankengeld bei lang andauernder Krankheit ab dem 43. Tag rückwirkend ab dem vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit geben. Die tägliche Unterstützungsleistung beträgt ab 1. Juli 29,93 Euro und ist zunächst auf vier Jahre befristet. SPÖ und der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband zeigten sich weiters erfreut darüber, dass der Zuschuss, den Kleinunternehmen im Falle der Erkrankung eines Mitarbeiters aus Mitteln der Unfallversicherung erhalten, von 50 auf 75 Prozent des fortgezahlten Entgelts erhöht wird.

Gesundheit - Berufe und Zahnmedizin

GESUNDHEITSBERUFE:

Mit einem halben Jahr Verspätung startet nun auch das Berufsregister für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sowie gehobene medizinisch-technische Dienste. Unter anderem müssen sich diplomierte Krankenpfleger, Pflegeassistenten, Physiotherapeuten und Logopäden nun vor Beginn ihrer Berufsausübung registrieren lassen. Ansprechstelle für unselbstständige Beschäftigte ist die Arbeiterkammer, für Selbstständige ist es die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Wer bereits in einem der aufgelisteten Berufe tätig ist, hat laut Sozialministerium von 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 Zeit, einen Antrag auf Registrierung zu stellen.

ERWACHSENENSCHUTZ:

Am 1. Juli tritt das neue Erwachsenenschutzgesetz in Kraft, das für Menschen, die nicht zur Gänze oder gar nicht fähig sind, für sich selbst zu entscheiden, neue Möglichkeiten der Vertretung bringt. Die Sachwalterschaft heißt dann gerichtliche Erwachsenenvertretung und soll nur noch in Ausnahmefällen verfügt werden.

ZAHNMEDIZIN:

Zehn- bis 18-Jährige können ab 1. Juli einmal pro Jahr eine Mundhygiene gratis durchführen lassen, jene mit fixer Zahnspange sogar zweimal. Für diese Leistungen sind 30 Millionen Euro pro Jahr budgetiert. Den Anteil der von Karies betroffenen Minderjährigen wollen die Kassenvertreter damit von derzeit rund 50 Prozent auf unter zehn Prozent drücken, wie dies etwa in Schweden oder Finnland der Fall ist.

Gebührenbremse

Am 1. Juli tritt auch die sogenannte Gebührenbremse in Kraft. "Die Bundesregierung will die Abgabenquote Richtung 40 Prozent senken", sagt Finanzminister Hartwig Löger (VP) dazu. Ein Teil davon betrifft die Senkung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung (siehe oben). Darüberhinaus werden Gebührenerhöhungen ausgesetzt (das bereits zum siebenten Mal in Folge), was den Österreichern und Österreicherinnen jährlich Gebühren in der Höhe von 40 Millionen Euro erspare, so Löger.

Beispiele, wo die Gebührenbremse wirkt, sind Führerschein, Zulassungsschein, Reisepass, Personalausweis, Patentanmeldung, Markenanmeldung, Auszüge aus Registern und Amtsschriften, Namensänderung, Eingaben an Behörden und sämtliche Verfahren bei Behörden (wie Baubewilligungen etc.).

Die Inflationsanpassung für das abgelaufene Jahr würde 2,2 Prozent betragen. Bei einer Nachholung der Gebühren seit 2011 wären die Gebühren um 14,2 Prozent gestiegen.

Zum Beispiel kostet ein Reisepass derzeit 75,90 Euro. Ohne Gebührenbremse seit 2011 wäre er um 10,80 Euro teurer. Beim Scheckkartenführerschein (60,50 Euro) erspart man sich demnach 8,60 Euro.

Verleihung der Staatsbürgerschaft wird teurer

Anders verhält es sich mit der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Hier kommt es mit 1. Juli zu einer Gebührenerhöhung von 976,80 auf 1115,30 Euro. Löger dazu: „Die österreichische Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut. Daher wurde die Mindestaufenthaltsdauer für die Beantragung von dieser Bundesregierung bereits von sechs auf zehn Jahre erhöht. Nun sollen für die Beantragung und Verleihung der Staatsbürgerschaft die Gebühren an das aktuelle Inflationsniveau angepasst werden, um die dabei entstehenden Kosten abzudecken.“