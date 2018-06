Bereits Anfang August geht in Wernberg eine neue IT-Drehscheibe des Lebensmittelkonzerns in Betrieb. 5 Millionen Euro werden investiert.

Spar schafft in Kärnten 40 neue IT-Jobs © wildbild

Mit über 400 Mitarbeitenden ist SPAR einer der größten Arbeitgeber für IT-Spezialisten in Österreich. Die IT-Unit von SPAR, die ICS (SPAR Business Services – Information & Communication Services), steuert Projekte in Österreich und in den Nachbarländern, in denen der Konzern tätig ist.

Zur Verstärkung der international arbeitenden IT-Teams errichtet SPAR jetzt in Kärnten eine neue Drehscheibe: In Wernberg bei Villach entsteht am Gelände des TANN-Betriebes ein moderner Zubau für rund 40 IT-Expertinnen und Projekt-Spezialisten. Investiert werden rund 5 Millionen Euro. Die Suche nach Mitarbeitenden läuft bereits. Offiziell in Betrieb gehen soll das neue SPAR-IT-Kompetenzzentrum Anfang August.

„Kärnten bietet eine Reihe von hervorragenden Ausbildungsstätten für junge IT- und Projektspezialisten, jedoch nicht genügend entsprechende Jobs. Daher glauben wir, hier genau die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Zudem ist die Lage Wernbergs, nämlich im Mittelpunkt zwischen den Gebieten, in denen SPAR Österreich tätig ist, perfekt. Dies hat uns bewogen, mit unserem neuen IT-Kompetenzzentrum nach Kärnten zu gehen“, erläutert Andreas Kranabitl, Geschäftsführer der ICS.

Wernbergs Bürgermeister Franz Zwölbar zeigt sich von dem neuen SPAR IT-Kompetenzzentrum in seiner Gemeinde angetan: „Gleich 40 zusätzliche Arbeitsplätze sind für die Gemeinde Wernberg ein echter Gewinn. Gut ausgebildeten Kärntnerinnen und Kärntnern eröffnet sich hier die Chance, ihre Fähigkeiten an einem Arbeitsplatz im Heimatbundesland einzusetzen.“

Personalsuche läuft

Das neue SPAR IT-Kompetenzzentrum wird mit Anfang August 2018 in Betrieb gehen. In der Zwischenzeit werden die neu aufgenommenen IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in angemieteten Büroräumlichkeiten im Villacher Technologiepark eingeschult. Später erhalten sie über die eigene Ausbildung „ICS Academy“ umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.

Bewerbungen bei SPAR IT Im Kompetenzzentrum Wernberg werden IT-Expertinnen und -Experten in vielfältigen Job-Profilen beschäftigt, der Fokus liegt auf internationalen Aufgaben und Projekten. Konkrete Informationen zu den derzeit noch offenen Stellen finden sich unter: www.spar.at/karriere