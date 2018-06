Laut Presse will der Online-Riese Amazon seine Pakete ab Herbst im Großraum Wien über eine eigene Zusteller ausliefern. Auch ein eigenes Verteilerzentrum in Niederösterreich soll bereits geplant sein.

Amazon will künftig im Großraum Wien über eigene Zusteller ausliefern © Action Press

Die Pläne des US-Online-Riesen könnten die Post in Österreich stark unter Druck setzen. Laut der Zeitung "Die Presse" will Amazon schon ab Herbst die Pakete im Großraum Wien über eigene Zusteller ausliefern. Und nicht nur das - auch ein Verteilerzentrum soll bereits in Planung sein. Als Standort wird Großenzersdorf in Niederösterreich genannt.

Dass es diese Pläne tatsächlich gibt, belegen mehrere Jobausschreibungen von Amazon. Standortleiter, Schichtleiter, Bereichsleiter und ein Teamleiter Logistik für den Raum Großenzersdorf werden gesucht.