Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) spricht über die Regierungspläne für Österreichs teilstaatliche Unternehmen. Statt in der Öbib sollen sie wieder in einer Aktiengesellschaft gebündelt werden. Inklusive Verbund.

Neue Holding, neuer Name

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gipfelgespräch unterm Großglockner, auf dem oberen Staudamm in Kaprun: Minister Hartwig Löger und Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber © (c) BMF/B.Loebell

So richtig aufgezeigt hat die Republik, konkret das Team rund um Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), zuletzt vergangene Woche, als die neuen tschechischen Mehrheitseigentümer der Casinos Austria den gesamten Aufsichtsrat mit den eigenen Gefolgsleuten besetzen wollten. Der Plan scheiterte grandios, weil Löger zum geschickten Gegenmanöver ausholte und so der Republik ihren Einfluss sicherte. Löger selbst sieht die öffentlichkeitswirksame Schlappe für die tschechische Sazka-Gruppe weniger als Coup als vielmehr als ein „Ergebnis konsequenter Arbeit“, die der Linie folge, die „Österreich-Relevanz“ in den teilstaatlichen Unternehmen zu stärken. Wie das aussehen könnte, erläuterte Löger der Kleinen Zeitung wenige Kilometer nördlich des Großglockners. Der gerade für weitere zwei Jahre im Amt bestätigte Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber hatte Löger nach Kaprun eingeladen, wo Österreichs symbolträchtigstes Pumpspeicher-Kraftwerk steht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.