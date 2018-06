Laut Branchenverband Importzölle könnten Autos im Schnitt um 5800 Dollar verteuern

Facebook

45 Milliarden US-Dollar, das sind 38,46 Milliarden Euro - so viel würden die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Importzölle auf ausländische Autos einem Branchenverband zufolge die Verbraucher in den USA jährlich kosten. Bei Zöllen von bis zu 25 Prozent müssten für jedes Fahrzeug im Schnitt 5800 Dollar mehr auf den Tisch gelegt werden, erklärte die Alliance of Automobile Manufacturers unter Berufung auf Zahlen des Handelsministeriums.

EU-Autohersteller befürchten einen 20-prozentigen Zoll für ihre Exporte in die USA. Die US-Regierung hat eine Untersuchung angestoßen, ob die Autoimporte eine Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellten. Trump hatte mehrfach ausdrücklich deutsche Autobauer kritisiert.