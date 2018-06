Führungswechsel bei der Grazer „bit group“ – Gründer Stephan Sticher zieht sich in strategisch beratende Rolle zurück, die Geschäftsführung übernimmt Ewald Eckl, der einst als Praktikant beim Trainingsanbieter begonnen hat.

Ewald Eckl und Stephan Sticher © bit group

"Ich möchte jetzt auch den Jüngeren den Vorrang geben“ – vor 32 Jahren hat Stephan Sticher in Graz seine bit (steht für „best in training“) gegründet und sie vom Ein-Mann-Betrieb sukzessive zum größten privaten Trainingsanbieter Österreichs aufgebaut. Der heute 61-Jährige ordnet das Unternehmen gerade neu. Eine Art Ouvertüre dafür war die vor rund zwei Jahren orchestrierte Übernahme der „bit media“ durch Geschäftsführer Manfred Brandner via Management-Buy-out.

Nach dem Sommer zieht sich Sticher auch aus der bit-Gruppe selbst zurück, zumindest als deren operativer Lenker. Die Geschäftsführung übernimmt Ewald Eckl (45).

