Michael Schuster, UNOS © (c) Jürgen Fuchs (Jürgen Fuchs)

Die UNOS, die Wirtschaftskammer-Gruppierung der NEOS, haben rechtliche Schritte eingeleitet, um die Höhe der Wirtschaftskammerbeiträge zu prüfen. Diese seien "weder logisch nachvollziehbar noch konsistent", so UNOS-Bundessprecher Michael Schuster in einer Pressemitteilung am Freitag. Die Fraktion ist 2015 erstmals bei der Wirtschaftskammer-Wahl in Wien angetreten und kam auf 6,12 Prozent.

Die Wirtschaftskammern hätten durch die überhöhten Beiträge der letzten Jahrzehnte ein ansehnliches Vermögen von 1,8 Milliarden Euro angehäuft, das aus Rücklagen, Vermögenswerten und Barmitteln bestehe. "Solange diese Rücklagen nicht eine wirtschaftlich vertretbare Höhe erreicht haben, sind die Umlagen zu senken und die Kammerumlage 2 ganz auszusetzen", fordert Schuster. Die Wirtschaftskammern könnten mit der Hälfte der Beiträge alle für die Mitglieder relevanten Leistungen erbringen. Ziel sei ein "klares, nachvollziehbares, transparentes Beitragssystem in einer Wirtschaftskammer, die auf einer freiwilligen Mitgliedschaft basiert."

"Nicht nachvollziehbar"

Konkret bringen die UNOS in mehreren Fachgruppen und regional über Österreich verteilt sogenannte "Bescheidbeschwerden" gegen die Grundumlage und gegen die als temporäre Maßnahme in den 80er-Jahren eingeführte Kammerumlage 2 ein.

Aus Sicht der UNOS ist es nicht nachvollziehbar, warum die Beiträge für die Grundumlage je nach Bundesland, Fachgruppe oder Sparte variieren. "Manchmal werden pro Sparte nur einmal pro Betrieb Beiträge eingehoben, manchmal pro Gewerbeschein", wird kritisiert. Zudem variiere die Höhe der Beiträge ohne erklärbaren Unterschied in der Leistung zwischen 60 und 247 Euro pro Mitglied.

Diese Diskriminierung sei gleichheitswidrig und schränke auch die Erwerbsfreiheit ein, da es nicht erklärbar sei, warum ein Mitgliedsbetrieb im Burgenland den vierfachen Beitrag eines Mitglieds in Wien leisten müsse. "Die Beschwerde gegen die Kammerumlage 2 richtet sich gegen diese temporäre Umlage generell solange die Rücklagen so hoch sind", so die UNOS.

Urteile in Deutschland

Die NEOS-Gruppierung beruft sich dabei auch auf Urteile in Deutschland. Demnach seien die Kammern nicht berechtigt, beliebig hohe Umlagen vorzuschreiben. Vielmehr sei die Angemessenheit der Höhe der Kammerbeiträge daran zu messen, welchen gesetzlichen Auftrag die Kammern haben, und ob sie die Mittel tatsächlich zur Erfüllung dieses Auftrages verwendeten, erläutert Rechtsanwältin Constanze Emesz, die die UNOS in dieser Sache vertritt.