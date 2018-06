Facebook

Aus dem Werbevideo für den 12-Stunden-Arbeitstag © KK

Ein 3-Minuten-Video der Wirtschaftskammer löst einen Shitstorm im Internet aus: "Einmal länger hackeln gehen, wenn's das Geschäft verlangt, was der Chef dir mit mehr Freizeit dankt", wird da im Video "Willkommen in der neuen Welt der Arbeit" etwa gereimt. Die Lyrics gehen in dieser Tonalität weiter: "Worauf dir vor täglich überlanger Arbeit graut, bezahlt wird's, Hand drauf, mit Überstunden."

Das kindliche Animationsvideo kommt im Netz freilich gar nicht gut an. Auf Youtube etwa haben bis Montagnachmittag -Stand 15 Uhr - lediglich 9 Personen das Video mit einem "Daumen nach oben" gelikt, während 300 Personen ihr "Dislike" mit einem Daumen nach unten ausdrückten. Etliche Kommentare wurden bereits abgegeben: Sie reichen von "widerwärtiger, letztklassiger Propaganda" bis "Die Wirtschaftskammer landet den Sommerhit 2018/2019." Wer sich nur die Musik anhören will, kann das hier tun.