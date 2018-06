Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ex-Carrefour-Chef Georges Plassat © APA/AFP/MATTHIEU ALEXANDRE

Die französische Regierung hat den früheren Chef des Supermarktkonzerns Carrefour aufgefordert, auf die mit seinem Rücktritt verbundenen Millionenzahlungen zu verzichten. Erst am Freitag hatte die Hauptversammlung des größten europäischen Einzelhandelskonzerns die Auszahlung von 13 Millionen Euro an Ex-Chef Georges Plassat beschlossen.

"Wenn man an der Spitze einer Firma gescheitert ist, und das ist hier der Fall, dann geht man nicht mit 13 Millionen Euro nach Hause", sagte Regierungssprecher Benjamin Griveaux dem TV-Sender "France 3" am Sonntag. Dass Plassat auf vier Millionen für die Zusage, nicht zur Konkurrenz zu wechseln, verzichte, sei "bei einem 69-jährigen ein Witz". Er solle auf das ganze Paket verzichten. Plassats Nachfolger Alexandre Bompard hat inzwischen Stellenstreichungen und die Schließung von Standorten angekündigt.

Verluste in Italien

Carrefoure ist Europas größter Handelskonzern und im Vorjahr wegen Milliardenschwerer Sonderlasten ins Minus gerutscht. Unter dem Strich stand ein Verlust von 531 Millionen Euro, nach einem Überschuss von 746 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Grund waren milliardenschwere Abschreibungen etwa auf Firmenwerte in Italien. Die Dividende soll um mehr als ein Drittel auf 46 Cent je Aktie sinken.

Der erst seit Juni amtierende neue Chef des französischen Handelsriesen, Alexandre Bompard, hatte dem Konzern Ende Jänner eine Radikalkur verordnet. Bis 2020 will der Manager jährlich zwei Milliarden Euro sparen. Dafür will der Konzern etwa seine Belegschaft am Firmensitz in Boulongne-Billancourt reduzieren. Gleichzeitig plant der Konzern einen Strategieschwenk. Dabei geht es etwa den großflächigen Hypermärkten und zahlreichen Dia-Filialen an den Kragen.