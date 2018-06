Gala 2018 Green Panther: Das sind die kreativsten Werber des Landes

Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Gewöhnlich war die Green-Panther-Gala noch nie. Dass die Organisatoren heuer aber den funktionalen Hallen-Charme der Grazer Messe kurzerhand in ein prächtiges Opernhaus-Ambiente verwandelt haben, sorgte unter den 600 Gästen für Staunen. Optisch wurde die Messehalle A zu einem Abbild des Inneren der Grazer Oper.Die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation hat sich für die besten Werber des Landes auf diesem Weg eine eigene Bühne geschaffen. Die Hauptdarsteller waren jene 25 Agenturen, die heuer die insgesamt 39 Green-Panther-Trophäen in Gold, Silber und Bronze in 13 Kategorien entgegennehmen konnten.