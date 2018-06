Facebook

Zentrale der Andritz AG © Eder

Der börsennotierte steirische Andritz-Konzern hat einen Vertrag zum Kauf von Novimpianti Drying Technology, eines Unternehmens der Novigroup mit Sitz in Lucca, Italien, unterzeichnet. Die Firma, Lieferant technischer Komponenten und Services im Bereich Lufttechnik, hat rund 40 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von rund 10 Millionen Euro. Ein Kaufpreis wurde in der Aussendung am Mittwoch nicht genannt.