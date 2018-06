Kosten müssen reduziert werden: Der Elektroautopionier Tesla will in großem Stil Stellen streichen.

Tesla-Boss Elon Musk will Stellen streichen © AP

Nach Jahren des Wachstums sollen bei Elektroauto-Pionier Tesla jetzt Tausende Jobs gestrichen werden.

"Wir müssen eine schwierige Entscheidung treffen und etwa neun Prozent unserer Kollegen über das gesamte Unternehmen hinweg gehen lassen", heißt es dazu in einer E-Mail an die Mitarbeiter, die Tesla-Chef Elon Musk bei Twitter teilte. Durch die Kündigungen sollten die Kosten gesenkt werden, um dem Ziel der Profitabilität näher zu kommen, so Musk weiter. Wenngleich er die grundsätzliche Ausrichtung des Unternehmens nicht ändern wolle. Elon Musk: "Da Tesla in den fast 15 Jahren seines Bestehens noch keinen Jahresgewinn gemacht hat, ist unsere Motivation offensichtlich nicht der Profit".

Zurzeit beschäftigt der Konzern in etwa 46.000 Mitarbeiter, 4100 Jobs sollen nun gestrichen werden. In den letzten Monaten und Jahren wurden bei Tesla stets Jobs aufgebaut. Alleine seit Jahresbeginn wurden 8000 Stellen geschaffen, erst 2016 wurde die Marke von 30.000 Angestellten überschritten. Laut Elon Musk wird der Jobabbau keine Stellen in der Produktion betreffen, zudem sollen die Fertigungsziele beim Hoffnungsträger Model 3 nicht darunter leiden.

Außerdem erklärte der Tesla-Chef, dass es in den vergangenen Jahren zum Aufbau einiger aus heutiger Sicht überflüssiger und teils doppelt besetzter Positionen kam. Zum Jahresauftakt war Tesla so tief in die roten Zahlen gefahren wie in noch keinem Quartal zuvor. In den ersten drei Monaten wuchs das Minus auf fast 710 Millionen Dollar (588 Millionen Euro).

Die Begründung des Tesla-Chefs:

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx — Elon Musk (@elonmusk) 12. Juni 2018