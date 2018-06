Facebook

Friedrich Schneider © APA

Debakel“, „Eklat“, „Gipfel an die Wand gefahren“ – die Einschätzungen nach der nachträglichen Aufkündigung des G7-Abschlusspapiers durch Donald Trump schlägt hohe Wellen. Sind wir jetzt schon mitten drinnen in dem Handelskrieg, vor dem immer gewarnt wurde?

FRRIEDRICH SCHNEIDER: Eigentlich sind wir schon mitten drinnen in einem Handelskrieg. US-Präsident Trump hat Strafzölle verhängt, wir verhängen jetzt auch welche. Trump hat auf dem G7-Gipfel gezeigt, dass er nicht an einer freundschaftlichen Lösung mit seinen Partnern interessiert ist, er möchte diktieren, agiert jähzornig und willkürlich. Das kann so einfach nicht weitergehen, das ist kein freundschaftliches Verhältnis, wenn man sich so aufführt.

