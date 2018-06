Bei Penny in Deutschland wurde Bier mit dem Aufdruck „Adelskronen alkoholfrei“ verkauft. Doch in den Flaschen war Bier, das doch Alkohol enthielt.

© (c) Nitr - Fotolia

Skurriler Fall eine Rückholaktion in Deutschland: Beim Diskonter Penny wurde Bier der Marke „Adelskronen“ verkauft, das mit falschen Etiketten ausgestattet wurde. So wurde auf Flaschen des alkoholhaltigen „Hefeweizens“ der Marke das Etikett mit der Aufschrift „alkoholfrei“ geklebt. Es könne somit zu einem unbeabsichtigten Alkoholkonsum kommen, warnte das Unternehmen. Deshalb ruft die Brauerei Braunschweig das „Adelskronen alkoholfrei“ zurück.



Die Rückholung aus dem Handel sei bereits veranlasst worden, teilte die Brauerei weiter mit. Die betroffenen Produkte könnten Kunden außerdem gegen Erstattung des Kaufpreises in den jeweiligen Einkaufsmärkten zurückgeben. Die Brauerei bedauerte alle Unannehmlichkeiten.