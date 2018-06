Facebook

Ex-Hypo-Vorstand Josef Kircher © Markus Traussnig

18 Monate unbedingte Haft: das ist das Urteil, das am Dienstag im Schöffenprozess am Landesgericht Klagenfurt bei einem weiteren Hypo-Prozess gegen Ex-Bankvorstand Josef Kircher gefällt worden ist. Die Finanzierung von zwei Schiffen in Kroatien brachte der Bank mehr als 20 Mio. Euro Schaden ein, was Kircher zu Verhandlungsbeginn auch überraschend eingestand. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Für Ankauf und Umbau zweier Schiffe in Kroatien, der MS Andrea und der MS Monet, bewilligte die Bank Kredite in der Höhe von mehr als 35 Mio. Euro. Die Finanzierungen wurden, so Staatsanwalt Andreas Höbl, de facto blanko vergeben, es gab keine Bonitätsprüfungen, keine Experten wurden zugezogen. Die Verwertung der beiden Schiffe erbrachte für die MS Andrea 900.000 Euro, auf dem zweiten Schiff blieb die Bank überhaupt sitzen. Kircher habe daher das Verbrechen der Untreue begangen.

Schiffsgeschäft als "Katastrophe"

Kircher, der bis zur Hauptverhandlung jede Schuld bestritten und auch die Anklageschrift beeinsprucht hatte, legte vor Richter Gernot Kugi ein Geständnis ab. Das Schiffsgeschäft sei eine "Katastrophe" gewesen, konzedierte Kircher, die Kreditvergaben unvertretbar. Natürlich hätte er sagen sollen, dass er da nicht mitmache, allerdings sei das schwierig gewesen, nachdem die Sache vom Konzernvorstand gekommen sei. Auch die Schadenshöhe bestätigte der 56-Jährige.

"Man wollte keinen Verlust realisieren", begründete Kircher die zahlreichen Entscheidungen, die Schiffsfinanzierungen immer weiter fortzusetzen und gutes Geld schlechtem nachzuwerfen. Die beiden Hypo-Vorstände Günter Striedinger und Wolfgang Kulterer hätten nicht gewollt, dass Wertberichtigungen vorgenommen werden müssten. Dazu habe man die Hoffnung gehabt "es könnte ja doch noch funktionieren". Seitens der Bank habe aber einfach das Know-how gefehlt.

Generalvergleich mit Heta erzielt

Kircher gab dem Gericht auch bekannt, dass er einen Generalvergleich mit der Heta erzielt habe, der sämtliche Verbindlichkeiten betreffe. Kircher weist inzwischen vier Verurteilungen im Zusammenhang mit Hypo-Projekten auf und wurde mehrfach zu Schadenersatz verurteilt. Der Vergleich sei vom Vorstand bereits abgesegnet, sagte Kirchers Anwalt Richard Soyer, allerdings sei er noch nicht rechtswirksam. Der Aufsichtsrat müsse noch zustimmen. Details gab es nicht, die Heta habe auf einer Verschwiegenheitsverpflichtung bestanden, sagte Kircher auf Nachfrage des beisitzenden Richters Christian Liebhauser-Karl.

In seinem knapp gehaltenen Plädoyer wies Höbl auf die Vorstrafen des Angeklagten und den hohen Schaden hin. Der Verteidiger Richard Soyer versuchte hervorzuheben, dass sein Mandant nicht die zentrale Figur in der Causa gewesen sei. Sein Wunsch nach einer bedingten Strafe blieb allerdings unerfüllt. Der enorme Schaden habe eine bedingte Strafnachsicht ausgeschlossen, begründete Kugi. Allerdings habe man eine Fußfessel nicht ausgeschlossen, die grundsätzlich für die Gesamtstrafe zum Einsatz kommen könnte. Kircher erbat Bedenkzeit, der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab.