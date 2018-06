Nach Gesetzesnovelle 100 Prozent Plus bei steirischen Privatpleiten

Anzahl der Privatinsolvenzen explodiert in der Steiermark. Außerdem stieg im ersten Halbjahr auch die Anzahl der eröffneten Verfahren bei Unternehmenspleiten um 23 Prozent.

Die Anzahl der Insolvenzen nimmt stark zu © Fotolia

Der Ansturm bei den Privatkonkursen geht weiter. Im ersten Halbjahr sind die Insolvenzen in der Steiermark auf 502 Fälle gestiegen, wie die Kreditschützer vom KSV1870 berichten. Das sei "ein Plus von rund 100 Prozent".

"Die Verdoppelung ist zwar drastisch, aber für niemanden im Insolvenzbereich eine Überraschung. Durch die Novelle kam es zu einem Rückstau, der nun mit vollem Schwung gekommen ist. Sind die Fälle erst abgewickelt, so werden sich die Zahlen auch wieder einpendeln", erklärt René Jonke, Leiter des KSV1870 Standortes Graz. Rund 35 Prozent sind ehemalige Selbständige, welche die Entschuldung über einen Privatkonkurs anstreben. Zudem hat sich gezeigt, dass der Privatkonkurs ein stark urbanes Phänomen ist: rund 40 Prozent aller Betroffenen leben in der Landeshauptstadt.

Verbindlichkeiten verdoppelt

Die Verbindlichkeiten betragen 108 Millionen Euro und haben sich damit mehr als verdoppelt. "Viele Schuldner mit hohen Verbindlichkeiten haben auf die Novelle gewartet, die eine für sie günstigere Rechtslage gebracht hat. Gerade ehemalige Unternehmer, die typischerweise höhere Schulden als Konsumenten aufweisen, gehen nun die Regulierung ihrer Schulden an", so René Jonke. Die durchschnittliche Einzelverschuldung pro Fall ist von 179.000 Euro des Vorjahrs auf nunmehr 215.000 Euro gestiegen.

Der starke Anstieg der Schuldenregulierungsverfahren betrifft ganz Österreich. Rund 5519 Eröffnungen verzeichnet der KSV1870 im ersten Halbjahr - das ist ein Plus von fast 86 Prozent österreichweit, wobei durch die Bank alle Bundesländer Zuwächse aufweisen.

Verschiebung zu eröffneten Verfahren

In der Steiermark wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 zudem über 217 Unternehmen Insolvenzverfahren eröffnet. Außerdem wurden 107 nichteröffneten Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens) registriert. Somit wurden 324 Unternehmen insolvent. "Mit einem Plus von 22,6 Prozent bei den eröffneten Verfahren sind de facto um fast ein Viertel mehr Insolvenzverfahren eröffnet worden als im Vergleichszeitraum 2017", berichtet Jonke.

Als "positiv" bewertet Jonke die weitere Verschiebung der "mangels Vermögens abgewiesenen Insolvenzen" (minus 15,1 Prozent) zu den eröffneten Verfahren (plus 22,6 Prozent). Immerhin würde jede Insolvenz ohne Verfahren bedeuten, dass "keine geordnete Aufnahme der Schulden, keine Prüfung auf Anfechtbarkeiten, keine gleichmäßige Gläubigerbefriedigung und keine Analyse hinsichtlich strafbarer Handlungen erfolgt".

Auch die Schäden steigen

Der Anstieg der Insolvenzen lässt ebenso die Schäden um rund 37 Prozent auf 133 Millionen Euro steigen (2017: 97 Millionen Euro). Nach Branchen teilen sich die "gewohnten Drei" (KSV1870) die ersten Plätze. Gastgewerbe, Baubranche und "unternehmensbezogene Dienstleistungen" (Immobilien und Beratung, Finanzen und Beratung sowie Holdingfunktionen im Konzern).

Im österreichischen Durchschnitt sind die eröffneten Unternehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr 2018 um nur 0,3 Prozent gestiegen.