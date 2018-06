Facebook

© Jürgen Fuchs

Seit Jahren ist das Landesgericht Klagenfurt nicht nur Schauplatz mehrerer aufsehenerregender politischer Prozesse, in deren Folge die politische Landkarte Kärntens grundlegend neu vermessen wurde. Vor allem die kriminellen Vorgänge rund um die Skandal- und Pleitebank Hypo-Alpe-Adria beschäftigen die Justiz massiv. Seit dem Beginn im Jahr 2010 wurden bzw. werden bereits 34 Großverfahren in der Hypo-Causa durchgeführt, errechnete der Sprecher des Landesgerichts, Christian Liebhauser-Karl. „Ein Großteil des Hypo-Komplexes ist bereits aufgearbeitet, aber wir haben das Ende der Fahnenstange noch nicht unmittelbar vor uns.“ Eine Prognose, wie viele Jahre die Machenschaften um und in der Hypo in Klagenfurt noch verhandelt werden, wagt er nicht: „Mittelfristig wird man es sicher noch mit Hypo-Verfahren zu tun haben.“

