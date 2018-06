Transfer innerhalb des Imperiums von Stefan Pierer: Die KTM Industries AG verkauft ihr Aktienpaket von 98,2 Prozent um 130,5 Millionen Euro an die Pierer Industrie AG.

Stefan Pierer © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Stefan Pierer transferiert die Beteiligung an Pankl Racing innerhalb seines Firmenimperiums. Die KTM Industries AG verkauft ihr Aktienpaket von 98,2 Prozent um 130,5 Millionen Euro an die Pierer Industrie AG. Der Betrag entspreche dem Preis, der den Pankl-Aktionären beim öffentlichen Übernahmeangebot bis März 2018 angeboten wurde, teilte KTM in einer Aussendung mit.

Die KTM Industries-Gruppe wolle sich auf die Zwei-Rad-Industrie, insbesondere die Entwicklung der Elektromobilität, fokussieren. Mit dem Erlös aus dem Verkauf werde eine ewige Anleihe (Perpetual Bond) in Höhe von 60 Mio. Euro zurückgekauft, um die künftigen Zinsaufwendungen zu vermindern. Außerdem werde Pankl-CEO Wolfgang Plasser aus dem Vorstand der KTM Industries ausscheiden. Der Abschluss der Transaktion (Signing und Closing) soll noch im Juni 2018 stattfinden.