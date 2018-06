Am Montag hat Microsoft bekanntgegeben, die Programmierer-Webseite Github für 7,5 Milliarden US-Dollar gekauft zu haben.

Auch Microsoft startete als Plattform für Programmierer © AP

Microsoft hat nun einen Bericht der Börsenseite Bloomberg bestätigt. Der IT-Konzern hat die Coding-Seite Github für 7,5 Milliarden US-Dollar gekauft. Für Microsoft ist das eine Art Rückkehr zu den Wurzeln, doch Programmierer rund um die Welt sind alarmiert.

Denn während Microsoft auf proprietäre Software, sprich geschützte Programme, setzt, ist Github eine Seite auf der vor allem Open-Source-Programme gemeinschaftlich weiterentwickelt werden. Doch auch Microsoft, Google und Facebook vernetzen sich über die Plattform mit Programmierern rund um die Welt.

Für GitHub bedeutet der Preis einen drastischen Wertanstieg: Bei der vergangenen Finanzierungsrunde im Jahr 2015 sei die Plattform noch mit zwei Milliarden Dollar bewertet worden.

Für Microsoft ist die Übernahme ein klarer Schnitt zu seinem früheren, auf Windows ausgerichteten Geschäftskonzept. Denn das Herzstück von GitHub ist quelloffene Open-Source-Software. Lange Jahre hatte das Microsoft-Management um dem früheren CEO Steve Ballmer die Open-Source-Bewegung regelrecht verteufelt - und setzte stattdessen auf seine proprietäre "Cash cow" Windows.

Was ist Github Github wurde 2008 gegründet. Auf den Servern des Unternehmens kann Software getestet und weiterentwickelt werden. Das besondere: Es ist sehr einfach, bei der Weiterentwicklung einer Software mitzuhelfen. Deshalb ist die Webseite vor allem bei der Entwicklern von Open-Source-Software beliebt. Derzeit arbeiten 27 Millionen Programmierer auf der Plattform Github und arbeiten an rund 80 Millionen Software-Projekten.

Die letzte große Übernahme der Windows-zentrierten Ballmer-Ära war der Kauf der Handy-Sparte von Nokia, die Microsoft an Ende fast 10 Milliarden Dollar kostete. Doch auch mit eigenen Geräten schaffte es der Konzern nicht, Windows als Betriebssystem-Plattform im Smartphone-Markt zu etablieren und zog den Stecker.

Er hätte eine solche Nachricht beim Start der Plattform vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten", schrieb der Gründer und bisherige Chef von GitHub, Chris Wanstrath. Lange habe Open Source und Business als etwas gegolten, was sich so gut wie Öl und Wasser vermischen lasse. Bei Microsoft soll er künftig an "strategischen Software-Initiativen" arbeiten. Neuer GitHub-Chef wird Nat Friedman, bisher bei Microsoft Open-Source-Experte und treibende Kraft hinter der Entwickler-Software Xamarin.

Die Übernahme bestätigt den Kurs des aktuellen Microsoft-Chefs Satya Nadella, auf Cloud-Dienste zu setzen und den einstigen Windows-Riesen auch für die Open-Source-Gemeinde zu öffnen. Entwickler seien die Gestalter einer neuen digitalen Ära, schrieb Nadella in einem Blogeintrag. Sie stünden im Zentrum bei der Entwicklung von Lösungen für die dringendsten Herausforderungen der Welt. "Die wahre Kraft liegt jedoch darin, dass jeder Entwickler zusammen arbeiten, Code teilen und auf die Arbeit des jeweils anderen aufbauen kann." Im Konzern soll GitHub in der Sparte "Intelligente Cloud" geführt werden.

