Streit um Hypothekarkredite Kroatien-Kredite: Raiffeisen sieht sich durch EU bestätigt

Michael Spitzer, für Raiffeisen als Chefkoordinator in Kroatien tätig © RV

Die Causa beschäftigt Raiffeisen in der Steiermark seit Jahren: Es geht um Hypothekarkredite an kroatische Privatkunden. Wie berichtet, wurde 2014 der Vorwurf laut, südsteirische Raiffeisenbanken hätten diese Kredite in Kroatien ohne entsprechende Banklizenz vergeben. Auch Betrugsvorwürfe wurden laut, die von Raiffeisen aber wiederholt zurückgewiesen wurden. Im Vorjahr trat schließlich ein Gesetz in Kroatien in Kraft, das betroffenen Kreditnehmern den Klageweg erleichtern sollte, um Kredite rückwirkend für nichtig erklären zu lassen. Raiffeisen legte dagegen eine Verfassungsbeschwerde ein. Michael Spitzer, für Raiffeisen als Chefkoordinator in Kroatien tätig, verwies stets darauf, „dass die Kreditverträge in Österreich – und eben nicht in Kroatien – abgeschlossen wurden, daher war auch keine Banklizenz in Kroatien notwendig“.