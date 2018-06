Facebook

„Open Air Co-Working-Space“ auf der Grazer Murinsel © WK/(c) Foto Fischer

Jungunternehmer und Gründer stehen in der kommenden Woche im Mittelpunkt: Von 4. bis 6. Juni geht das erste „Styrian Start-up Festival“ (SSF) sowie am 7. und 8. Juni das heurige „15 Seconds“-Festival über die Bühne.

Das vom „Gründerland Steiermark“ – der großen steirischen Gründerplattform – organisierte SSF feiert seine Premiere. An den drei Festival-Tagen will man steiermarkweit die Sichtbarkeit auf die Innovationskraft junger Unternehmer erhöhen, mit Interessierten ins Gespräch kommen und damit neue Netzwerke anstoßen.

Die Schwerpunkte des Programms wurden am Freitag beim ersten steirischen „Open Air Co-Working-Space“ auf der Grazer Murinsel präsentiert. Zum Auftakt am Montag laden mehr als 40 steirische Unternehmerzentren zu einem Tag der offenen Bürotür. „17.500 Ein-Personen-Unternehmen arbeiten in der Steiermark von zu Hause aus. Gerade für sie möchten wir neue Arbeitswelten, etwa in Co-Working-Spaces, öffnen und deren Vorteile präsentieren“, erklärt Projektleiter Bernd Liebminger von der „Jungen Wirtschaft“. Diese Zentren bieten dabei nicht nur günstige Arbeitsplätze, sondern vor allem auch Zugang zu Netzwerken und Informationen.

Bernd Liebminger, Geschäftsführer der Jungen Wirtschaft Steiermark mit Christoph Kovacic, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Steiermark Foto © WK/(c) Foto Fischer

Am zweiten und dritten Tag konzentriert sich das Festival auf die Landeshauptstadt, ist Graz doch der Start-up-Hotspot der Steiermark. Neben einer großen Jobbörse für Start-ups vor der (Haupt-)Uni in Graz wird auch ein bemerkenswertes Rahmenprogramm geboten: So stehen etwa mehr als zehn erfolgreiche Start-ups auf der Bühne. Einer der Höhepunkte ist ein Vortrag von Hansi Hansmann, einem der wichtigsten Investoren und Business Angels Österreichs. Weiters gibt es einen Start-up-Schwerpunkt bei der Steiermärkischen am Sparkassenplatz, eine eigene „Pitch-Bim“ – in der Jungunternehmer ihre Geschäftsideen zwischen Hauptbahnhof und Jakominiplatz in der Straßenbahn präsentieren – sowie den „Start-up-Run“ am Abend des 6. Juni.