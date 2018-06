Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ilse und Martin Bartenstein führen eine familieneigene Unternehmensgruppe, die längst weit über den angestammten Pharma-Bereich hinaus wirkt. So ist in Lannach eine 50-Millionen-Euro-Investition geplant.

© (c) Sabine Hoffmann

Wenn Martin Bartenstein zurück in seine Vergangenheit als Politiker reisen will, muss er nur in den Raum neben seinem Büro gehen. Die schwarzen Lederstühle rund um den Besprechungstisch stammen aus der Originaleinrichtung des Wirtschaftsministeriums zu Zeiten, als der Steirer dort amtierte.