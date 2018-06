Facebook

Sergio Marchionne bei der Detroit Auto Show © AP

Anfang des Jahres 2009 schlug die Finanzkrise voll auf die US-Autobauer durch. Neben General Motors musste auch Chrysler Insolvenz anmelden. Als Retter in der Not trat ausgerechnet der damals hoch verschuldete italienische Autobauer Fiat auf und beteiligte sich an Chrysler. 2013 wurden die Frachttochter von Fiat mit CNH zu CNH-Industrial fusioniert und 2014 folgte der endgültige Zusammenschluss von Fiat und Chrysler zu Fiat-Chrysler-Automotive (FCA) mit der Familie Agnelli als Mehrheitseigentümer.

Dass sich diese Strategie ausgezahlt hat, zeigt die Tatsache, dass Fiat Chrysler bis Ende Juni ihre Nettoverschuldung komplett abbauen wird. Dies berichtete FCA-Chef Sergio Marchionne bei der Vorstellung des Entwicklungsplans des Konzerns bis 2022 im norditalienischen Balocco. Laut dem Plan sollen bis 2022 100.000 Maserati-Autos hergestellt werden, gegenüber 2018 wäre das eine Verdoppelung.

Konzentration auf Heimatmärkte

FCA will außerdem den Verkauf von Alfa Romeo-Modellen von 170.000 im Jahr 2018 auf 400.000 im Jahr 2022 steigern, berichtete der für Maserati und Alfa Romeo verantwortliche Manager Timothy Kuniskis. Geplant ist der Start sieben neuer Modelle.

Eigentümer Über ihre Exor-Holding hält die Familie Agnelli rund 29,18 Prozent der Aktien an FCA. Weitere 34,6 Prozent sind in der Hand von institutionellen Anlegern wie Baillie Gifford, Harris Associates oder der Vanguard Gruppe. Der Rest der Aktien ist im Streubesitz. Über Loyalität-Verträge kontrolliert die Familie Agnelli 44,3 Prozent der Stimmrechte der FCA.

In den USA und China soll hingegen der Verkauf von Autos mit der Marke Fiat eingestellt werden. Die Marke Chrysler soll sich komplett auf den US-Markt fokusieren.

Lukrative SUV

Fiat Chrysler fokussiert sich auf lukrative SUV-Modelle auf Kosten der traditionellen Limousinen und Fahrzeuge mit Heckklappen. Marchionne will so das Unternehmen auf sein Ausscheiden im April 2019 vorbereiten. Ziel ist es, den Autobauer wegen des Wandels in der Branche in eine bessere Position zu bringen.

Deshalb wurde auch die Produktion des Punto in Italien nach 25 Jahren eingestellt. Man braucht die Kapazität für Modelle von Jeep. Auch der Panda wird künftig in Polen gebaut. Marchionne sagte, dass es sich nicht auszahle, günstige Autos in Ländern mit hohem Lohnniveau herzustellen.

Als "mutig und solide" bezeichnete Marchionne den Plan. Um den Abbau der Nettoverschuldung zu feiern, wie er den Investoren versprochen hatte, zeigte sich der FCA-Boss erstmals nach zehn Jahren wieder mit einer Krawatte. "Ich hatte versprochen, dass ich eine Krawatte tragen würde, wenn wir das Ziel der Null-Verschuldung erreichen würden", sagte Marchionne.

Diesel-Ausstieg

Bis Ende 2021 will FCA keine Dieselautos mehr herstellen. Dieselmotoren werden weiterhin für Lieferwagen angeboten. "Es gibt zunehmende Einschränkungen für Diesel-Technologie, die einen starken Niedergang erleben wird", so FCA-Chef Sergio Marchionne.

"Unsere Unabhängigkeit vom Öl zu reduzieren, ist eine der größten Herausforderungen in den nächsten Jahren", so Marchionne an. Bis 2022 sollen die FCA-Werke die volle produktive Kapazität erreichen. Marchionne bestätigte Pläne zum Spin Off des Komponentenbauers Magneti Marelli spätestens Anfang 2019.

