INTERVIEW: JOSEF MOOSBRUGGER © (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Diese Hände kennen Arbeit. Ihr fester Druck unterscheidet nicht zwischen Holzschlag und Handschlag. Josef Moosbrugger hat in der Früh noch seine 35 Kühe am westlichsten Punkt Österreichs gemolken, ehe er mit dem Flugzeug zum neuen Zweitarbeitsplatz in Wien, gleich neben dem Bundeskanzleramt, flog. Der Vorarlberger Milchbauer ist der neue Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich und gibt sich als Antithese zu Agrarvertretern, von denen manchen nachgesagt wird, die Stalltür nur noch von außen zu kennen.

