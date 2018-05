Facebook

Italien steht wieder einmal vor Neuwahlen © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Vor einer Woche war an der Börse in Mailand noch eitel Wonne: Kein anderer großer europäischer Aktienindex konnte seit Jahresanfang so zulegen wie der MIB. Die Regierungsträume von Lega Nord und der Fünf-Sterne-Bewegung sind inzwischen zertrümmert, es zeichnet sich immer stärker ab, dass Italien bis zu Neuwahlen keine handlungsfähige Regierung haben dürfte, da die vorgeschlagene Expertenregierung unter dem Wirtschaftsexperten Carlo Cottarelli im Parlament wohl keine Mehrheit finden wird. Auf den internationalen Finanzmärkten kamen Erinnerungen an die Schuldenkrise von 2012 auf. Doch inzwischen beruhigt sich die Lage wieder.