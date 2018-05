Industriellenvereinigung und TU Graz haben üben Kritik an den Rahmenbedingungen für die Beschäftigung qualifizierter Mitarbeiter aus Nicht-EU-Ländern.

Andreas Gerstenmayer, Georg Knill, Harald Kainz © IV

Industrie und Hochschulen würden mit hohen rechtlichen und bürokratischen Hürden kämpfen, beklagte Georg Knill, Präsident der IV Steiermark. Verbesserungsbedarf bei der Rot-Weiß-Rot-Karte sah auch TU-Rektor Harald Kainz.

Laut dem Präsidenten der IV Steiermark, Georg Knill, wurden 2017 rund 2000 Rot-Weiß-Rot-Karten (RWR-Karten) für qualifizierte Zuwanderer aus dem Nicht-EU-Raum ausgegeben. Das entspreche knapp einem Viertel der von der Regierung angepeilten Bewilligungen, obwohl aller Orten Spitzenkräfte gesucht würden. Die steirische Industriellenvereinigung wertet das als Beleg für einen nötigen Abbau von Hürden im Zulassungsverfahren. "Die Soft-facts für internationale Mitarbeiter stimmen, aber das ist zu wenig, wenn die Hard-facts - die rechtlichen Rahmen - nicht passen", formulierte Knill. In der Steiermark seien 2017 beispielsweise 291 RWR-Karten erteilt worden, aber die Industrie suche 3.000 qualifizierte Arbeitskräfte. "Wir müssen ein System finden, dass den qualifizierten Zugang besser ermöglicht", betonte Knill.

"Wir wollen die besten Köpfe, egal woher"

"Wir wollen die besten Köpfe, egal woher", hob Andreas Gerstenmayer, Vorstandsvorsitzender des Leiterplattenherstellers AT&S hervor. Er illustrierte die Problemlage bei der Beschäftigung von Ausländern: Einem Mitarbeiter aus Indien sei die RWR-Karte verweigert worden, weil die indische Ausbildungsstätte und die internen Qualifikationsmaßnahmen bei AT&S von den österreichischen Behörden nicht anerkannt wurden.

Einem kanadischen Staatsangehörigen war es laut Gerstenmayer nicht möglich, seine gültige Arbeitserlaubnis für Österreich umzuschreiben. Er musste für die RWR-Karte Dokumente übersetzen lassen, sie im Heimatland beglaubigen und auf die einmal monatlich stattfindende Beiratssitzung des AMS warten, was insgesamt eine Vorlaufzeit von rund zwei Monaten erfordert. Eine Zulassung erscheint laut Gerstenmayer dennoch unwahrscheinlich, da der für das Unternehmen ausgewiesene Experte über 65 Jahre ist und kein Studium nachweisen kann. Grundsätzlich kooperiere man mit den zuständigen Bezirkshauptmannschaften und dem AMS gut. "Allerdings sind die rechtlichen Rahmenbedingungen so komplex und die Auflagen so umfassend, dass das Tempo der Abwicklung mit den Erfordernissen schlicht nicht Schritt halten kann", fasste Gerstenmayer zusammen.

"Deutliche Verkürzung der Verfahren" gefordert

Auch TU-Rektor Harald Kainz ortete bei der RWR-Karte Modifikationsbedarf. Beispielsweise müssten beantragende Studienabsolventen ein Mindestgehalt von rund 2300 Euro brutto nachweisen. Das Standardgehalt für Doktoranden aus Drittstaaten, die für ein FWF-Projekt nach Österreich kommen, betrage für die standardmäßigen 30 Wochenstunden jedoch nur 2100 Euro brutto. Hier müsse die Grenze angepasst werden. Weiters seien RWR- Informationen auf der Homepage des Ministeriums nur auf Deutsch verfügbar, nicht umfassend und generell verbesserungswürdig, wie Kainz ausführte.

Gemeinsam stellten Industrie und Wissenschaft am Dienstag fünf Forderungen zur Modernisierung der RWR-Karte an die Bundesregierung: "Deutliche Verkürzung der Verfahren, Absenkung des Mindestgehaltes, eine Einführung einer regionalen Fachkräfte-Mangelberufsliste, die Digitalisierung der Verfahren und den Verzicht auf die allgemeine Voraussetzung "ortsübliche Unterkunft".