Pioneers Festival Zukunftsblick mit steuernden Gehirnbrillen

Neurotechnologie, Bioscience und Künstliche Intelligenz als führende Innovationstreiber beim Start-up-Festival Pioneers 18 in Wien.

Oliver Oullier mit Testperson und 3D-Gehirnmodell mit den Messdaten © Adolf Winkler

Auch IT-Millionär und Investor Trevor Traina, erst seit wenigen Tagen als US-Botschafter in Wien, kam in die Hofburg. Der Besuch galt nicht dem Bundespräsidenten, sondern den kühnsten Start-ups, die beim Pioneers Festival um Aufmerksamkeit und Geld von Investoren pitchten. Disruptive Entwicklungen in Bioscience und mit Künstlicher Intelligenz stehen weiter im Mittelpunkt des Interesses. Die nächste Zukunft schreibt Neurotech, die Nutzung gemessener Gehirnströme.

