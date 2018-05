Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Webseiten sammlen eine Menge von Kundendaten © Rawpixel.com - stock.adobe.com

Kunden- oder Rabattkarten von Supermarktketten, Gewinnspiele, Online-Shops, soziale Netzwerke oder Gratis-WLAN. An all diese Angebote haben sich Konsumenten in Österreich längst gewöhnt. Dass die Firmen im Hintergrund intensiv Daten sammeln, nehmen viele in Kauf, um die Rabatte zu bekommen oder mit Freunden über das Internet verbunden zu bleiben.