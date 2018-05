Facebook

Ikea Sladda © Ikea

Wieder Rückruf bei Ikea - diesmal ist es kein Möbelstück oder Spielzeug, sondern ein Fahrrad, das nicht mehr verwendet werden darf. Das Sladda-Fahrrad muss wegen Sicherheitsproblemen mit dem Antriebsriemen zurückgerufen werden. Der Antriebsriemen könne plötzlich reißen, was wiederum eventuell Stürze zur Folge hat.

Aus diesem Grund ruft Ikea vorsorglich alle Sladda-Fahrräder zurück und fordert die Kunden auf, das Fahrrad nicht mehr zu nutzen. Ikea hat elf Berichte über solche Vorfälle erhalten, von denen zwei zu kleineren Verletzungen führten.

Das Sladda-Fahrrad wurde für sein Design mit dem "Red Dot Design Award" ausgezeichnet und wird seit dem Verkaufsstart im August 2016 in 26 Märkten angeboten. In Österreich wurden 99 Stück davon verkauft. "Wir sind stolz auf das tolle Aussehen des Fahrrads und die Idee, für den Stadtverkehr eine nachhaltige Lösung zu bieten", meinte Ikea. "Die Sicherheit immer an erster Stelle."

Kunden, die ein Sladda-Fahrrad gekauft haben, werden aufgefordert, es nicht mehr zu verwenden und es gegen eine Rückerstattung des vollen Kaufpreises in einem beliebigen Ikea-Einrichtungshaus zurückzugeben. Zubehör, das speziell auf das Sladda-Fahrrad abgestimmt ist, wird ebenfalls zurückerstattet.

Infos Weitere Informationen sind unter http://IKEA.at oder unter der Telefonnummer 0800/081 061 erhältlich.